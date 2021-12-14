Над Барселоной засияла башня Девы Марии
Верхушку новой башни высотой 138 метров украсила огромная 12-конечная звезда весом в 5,5 тонны. Башня Девы Марии стала первым достроенным элементом собора Святого Семейства с 1976 года.
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На башне Девы Марии засияла 12-конечная звезда / Фото из твитера La Sagrada Família
По случаю открытия башни ее подсветили бело-голубой иллюминацией, что символизировало плащ Девы Марии. Архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омелла освятил башню. Местные жители считают открытие башни началом возрождения города после пандемии коронавируса.
Торжественное открытие башни Девы Марии: смотрите видео
Кроме того, это торжественное событие ознаменовало завершающую стадию строительства храма, который можно назвать сооружением с самым продолжительным сроком строительства в мире. Возведение собора началось еще в 1882 году, то есть оно длится уже почти 140 лет.
Архитектором храма стал Антонио Гауди, и с самого начала он был убежден, что не доживет до окончания его строительства. Ранее собор планировали достроить к 2026 году, когда исполнится 100 лет со смерти Гауди, однако пандемия разрушила эти планы. В настоящее время ориентировочная дата окончания неизвестна.
Начало финального этапа строительства означает, что вскоре начнут строить еще 5 башен, которые и сделают храм Саграда Фамилия самым высоким религиозным сооружением в Европе.