Впервые за 45 лет: в Барселоне открыли новую башню собора Саграда Фамилия

В Барселоне официально открыли башню Девы Марии знаменитого собора Саграда Фамилия. Она стала второй по высоте башней храма.

Над Барселоной засияла башня Девы Марии

Верхушку новой башни высотой 138 метров украсила огромная 12-конечная звезда весом в 5,5 тонны. Башня Девы Марии стала первым достроенным элементом собора Святого Семейства с 1976 года.

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На башне Девы Марии засияла 12-конечная звезда / Фото из твитера La Sagrada Família

По случаю открытия башни ее подсветили бело-голубой иллюминацией, что символизировало плащ Девы Марии. Архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омелла освятил башню. Местные жители считают открытие башни началом возрождения города после пандемии коронавируса.

Торжественное открытие башни Девы Марии: смотрите видео



Кроме того, это торжественное событие ознаменовало завершающую стадию строительства храма, который можно назвать сооружением с самым продолжительным сроком строительства в мире. Возведение собора началось еще в 1882 году, то есть оно длится уже почти 140 лет.

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Архитектором храма стал Антонио Гауди, и с самого начала он был убежден, что не доживет до окончания его строительства. Ранее собор планировали достроить к 2026 году, когда исполнится 100 лет со смерти Гауди, однако пандемия разрушила эти планы. В настоящее время ориентировочная дата окончания неизвестна.

Начало финального этапа строительства означает, что вскоре начнут строить еще 5 башен, которые и сделают храм Саграда Фамилия самым высоким религиозным сооружением в Европе.

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