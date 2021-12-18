Погода в регионе
В конце декабря и начале января в Анталии очень приятная погода. Температура воздуха днем составляет около 15 градусов тепла, ночью немного опускается и составляет 8 – 10 градусов выше нуля.
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Вода еще теплее воздуха – ее температура около 18 – 19 градусов.
Зимой погода в Анталии достаточно теплая и комфортная / Фото Unsplash
Климат здесь средиземноморский, зима очень мягкая и комфортная. Но не забудьте взять куртку-ветровку для прогулок у моря. Если планируете уехать в горы – понадобится утепление в виде пуховой куртки.
Также хорошо взять кроссовки или трекинговые ботинки, в которых будете гулять и ходить на экскурсии. Не лишним будет дождевик или зонтик.
Как встретить Новый год
В Турции не празднуют новый год так ярко, как в Европе. Впрочем, для туристов здесь устраивают разнообразные банкеты и развлечения.
В декабре в Анталии открывают рождественские ярмарки. В новогоднюю ночь в ресторанах и отелях вы найдете банкеты и шоу-программы на любой вкус.
Новогодний ужин на двоих стоит около 120 долларов. А если вы отдыхаете в отеле из "все включено", банкет обычно включен в стоимость проживания.
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Что делать в Анталии зимой
В Анталии много исторических достопримечательностей / Фото Unsplash
- гулять по городу, посетить ярмарки,
- пойти на экскурсию в Старый город,
- устроить шопинг, поискать рождественские скидки,
- покататься на лыжах – неподалеку от Анталии расположен курорт Сакликент,
- посетить спа или хаммам,
- посетить Каппадокию или Памуккале.
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