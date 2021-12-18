Погода в регионе

В конце декабря и начале января в Анталии очень приятная погода. Температура воздуха днем ​​составляет около 15 градусов тепла, ночью немного опускается и составляет 8 – 10 градусов выше нуля.

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Вода еще теплее воздуха – ее температура около 18 – 19 градусов.



Зимой погода в Анталии достаточно теплая и комфортная / Фото Unsplash

Климат здесь средиземноморский, зима очень мягкая и комфортная. Но не забудьте взять куртку-ветровку для прогулок у моря. Если планируете уехать в горы – понадобится утепление в виде пуховой куртки.

Также хорошо взять кроссовки или трекинговые ботинки, в которых будете гулять и ходить на экскурсии. Не лишним будет дождевик или зонтик.

Как встретить Новый год

В Турции не празднуют новый год так ярко, как в Европе. Впрочем, для туристов здесь устраивают разнообразные банкеты и развлечения.

В декабре в Анталии открывают рождественские ярмарки. В новогоднюю ночь в ресторанах и отелях вы найдете банкеты и шоу-программы на любой вкус.

Новогодний ужин на двоих стоит около 120 долларов. А если вы отдыхаете в отеле из "все включено", банкет обычно включен в стоимость проживания.

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Что делать в Анталии зимой



В Анталии много исторических достопримечательностей / Фото Unsplash

гулять по городу, посетить ярмарки,

пойти на экскурсию в Старый город,

устроить шопинг, поискать рождественские скидки,

покататься на лыжах – неподалеку от Анталии расположен курорт Сакликент,

посетить спа или хаммам,

посетить Каппадокию или Памуккале.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .