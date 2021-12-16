Существует немало вариантов, куда можно отправиться как в роскошное путешествие, так и в бюджетный трип. Узнайте о 5 странах, популярных среди украинских туристов на праздники.

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Египет



Многие туристы едут встречать Новый год в Египте / Фото Unsplash

Классический вариант поездки на Новый год. Туристов здесь ожидает немалый выбор экскурсий, недорогая и колоритная праздничная программа, питание "все включено" и возможность купаться в бассейнах и даже в море.

Совет. Выбирайте варианты отелей в бухтах, защищенные скалами или горами – там не будет так ощутим ветер. Тогда вы можете купаться в море даже зимой.

Погода: тепло и сухо, днем ​​воздух прогревается до 23 градусов.

Температура воды: от +20 до +23 градусов.

Виза: для отдыха в Шарм-эль-Шейхе не требуется. В других случаях ее нужно оформить в аэропорту. Стоимость – 25 долларов.

ОАЭ



В ОАЭ можно попасть на роскошное празднование Нового года / Фото Unsplash

Эта страна может стать хорошим вариантом для семей с детьми. В Объединенных Арабских Эмиратах просторные пляжи, тёплая вода, а в новогоднюю ночь можно полюбоваться грандиозными фейерверками.

Кроме того, на праздники в Дубае проходит Торговый фестиваль, где продают разнообразные товары со скидками до 70%.

Погода: днем воздух прогревается до 24 – 27 градусов, иногда бывают кратковременные дожди.

Температура воды: около 24 градусов выше нуля.

Виза : вы можете оформить бесплатно в аэропорту.

Турция



На турецких курортах зимой можно наслаждаться природой / Фото Unsplash

Несмотря на то, что Турция снискала славу летнего курорта, многие украинцы отправляются сюда зимой. Среди преимуществ: низкие цены, возможность насладиться природой и пляжами с минимальным количеством людей.

Конечно, поплавать в море на Новый год вряд ли получится (хотя есть и такие храбрецы). Но большие отели предлагают к услугам туристов теплые бассейны.

Погода: температура воздуха составляет 15 – 16 градусов выше нуля. Иногда бывают дожди.

Температура воды: 17 – 19 градусов выше нуля.

Виза: украинцам не нужна виза в Турцию

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Шри-Ланка



Новый год в Шри-Ланке подарит празднование на райском острове / Фото Unsplash

Зима – курортный сезон на Шри-Ланке. Варианты курортов на острове: Унаватуна, Хиккадува, Негомбо, Ваддува, Бентота.

На Шри-Ланке туристам предложат отели с системой "все включено", роскошные пляжи, множество фруктов и очень теплый Индийский океан. Любители активного отдыха обнаружат множество вариантов экскурсий.

Погода: около 28 – 30 градусов выше нуля.

Температура воды: до +28 градусов.

Виза: визу можно оформить онлайн или в аэропорту по прилету. Ее стоимость – 35 долларов.

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Таиланд



Пейзажи Таиланда / Фото Unsplash

Отдых в Таиланде – это наслаждение голубыми пляжами, прекрасной погодой и атмосферой лени и расслабленности. Новый год можно встречать как на курортах, так и в Бангкоке. Здесь власти устраивают невероятный праздник на площади возле торгового центра Central World.

Погода: теплая и сухая, воздух прогревается до 31 градуса.

Температура воды: до 28 градусов.

Виза: стоит 60 долларов, оформляется в аэропорту.