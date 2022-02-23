Выбор инстаграма: назвали самые популярные экологичные отели мира
Источник:TravelDailyNews
Новое исследование на основе данных, собранных в инстаграме, сообщает, какие экологичные отели мира можно считать самыми популярными. Лидером среди них оказался мексиканский отель.
Компания Good Trip Marketplace проанализировала более 400 тысяч фотографий в инстаграме. Исследователи выяснили, что гостиница Azulik в Мексике стала самой популярной среди всех – ее отметили на 45 тысячах фотографий.
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Какие экоотели стали самыми популярными
- Azulik, Тулум, Мексика (44 796 фото).
Фото отеля Azulik / Фото TravelDailyNews
- Aria, Лас-Вегас, США (38 993 фото).
- Soneva Fushi, Эйдхафуши, Мальдивы (35 420 фото).
Самым популярным экоотелем на Мальдивах стал Soneva Fushi / Фото TravelDailyNews
- Andaz Maui at Wailea, Гавайи, США (34 108 фото).
- Soneva Kiri, Ко Кут, Таиланд (26 267 фото).
- Bambu Indah, Бали, Индонезия (15 026 фото).
- 1 Hotel Brooklyn Bridge, Нью-Йорк, США (13 581 фото).
- The Brando, Французская Полинезия (11 666 фото).
- Vila Vita Parc, Поршеш, Португалия (11 232 фото).
- Fogo Island Inn, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада (9747 фото).
Отель Fogo Island Inn выглядит удивительно / Фото TravelDailyNews
Авторы исследования отметили, что надеялись вдохновить путешественников отдыхать в красивых гостиницах, заботящихся о природе.
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