Выбор инстаграма: назвали самые популярные экологичные отели мира

Новое исследование на основе данных, собранных в инстаграме, сообщает, какие экологичные отели мира можно считать самыми популярными. Лидером среди них оказался мексиканский отель.

Компания Good Trip Marketplace проанализировала более 400 тысяч фотографий в инстаграме. Исследователи выяснили, что гостиница Azulik в Мексике стала самой популярной среди всех – ее отметили на 45 тысячах фотографий.

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Какие экоотели стали самыми популярными

Azulik, Тулум, Мексика (44 796 фото).



Фото отеля Azulik / Фото TravelDailyNews

Aria, Лас-Вегас, США (38 993 фото).

Soneva Fushi, Эйдхафуши, Мальдивы (35 420 фото).



Самым популярным экоотелем на Мальдивах стал Soneva Fushi / Фото TravelDailyNews

Andaz Maui at Wailea, Гавайи, США (34 108 фото).

Soneva Kiri, Ко Кут, Таиланд (26 267 фото).

Bambu Indah, Бали, Индонезия (15 026 фото).

1 Hotel Brooklyn Bridge, Нью-Йорк, США (13 581 фото).

The Brando, Французская Полинезия (11 666 фото).

Vila Vita Parc, Поршеш, Португалия (11 232 фото).

Fogo Island Inn, Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада (9747 фото).

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Отель Fogo Island Inn выглядит удивительно / Фото TravelDailyNews

Авторы исследования отметили, что надеялись вдохновить путешественников отдыхать в красивых гостиницах, заботящихся о природе.

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