Компанія Good Trip Marketplace проаналізувала понад 400 тисяч фотографій в інстаграмі. Дослідники з'ясували, що готель Azulik в Мексиці став найпопулярнішим серед усіх – його відзначили на 45 тисячах фотографій.

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Які екоготелі стали найпопулярнішими

Azulik, Тулум, Мексика (44 796 фото).



Фото готелю Azulik / Фото TravelDailyNews

Aria, Лас-Вегас, США (38 993 фото).

Soneva Fushi, Эйдхафуші, Мальдіви (35 420 фото).



Найпопулярнішим екоготелем на Мальдівах став Soneva Fushi / Фото TravelDailyNews

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Andaz Maui at Wailea, Гавайи, США (34 108 фото).

Soneva Kiri, Ко Кут, Таїланд (26 267 фото).

Bambu Indah, Балі, Індонезія (15 026 фото).

1 Hotel Brooklyn Bridge, Нью-Йорк, США (13 581 фото).

The Brando, Французька Полінезія (11 666 фото).

Vila Vita Parc, Поршеш, Португалія (11 232 фото).

Fogo Island Inn, Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада (9747 фото).



Готель Fogo Island Inn виглядає дивовижно / Фото TravelDailyNews

Автори дослідження зазначили, що сподівалися надихнути мандрівників відпочивати у красивих готелях, які дбають про природу.

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