Когда-то этот тропический остров был заброшенным пустырем. Однако его приобрел мужчина по имени Брендон Гримшоу и судьба этого куска суши изменилась.

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Мужчина купил заброшенный остров

Многие богатеи покупают острова, чтобы продемонстрировать роскошь и свое состояние. Однако Гримшоу решил поступить по-другому.



Когда Гримшоу приобрёл остров, тот был совершенно заброшен / Фото PhotoStock-Israel / Alamy

Муж впервые приехал на Сейшелы в 1962 году. В то время мужчина работал редактором в африканских газетах, но понимал, что страны одна за другой провозглашают независимость – и он останется без работы.

Во время уик-энда мужчине предложили приобрести недорогой остров – и он согласился. Однако купить Мойен оказалось не так сложно, как заботиться о нем.

Мойен – один из самых маленьких островов на Сейшелах. Он имеет длину всего 0,4 километра, а ширину – 0,3 километра. Длина береговой линии острова составляет менее 2 километров.



Остров напоминает крошечный кусок джунглей среди океана / Фото PhotoStock-Israel / Alamy

Долгое время на острове жила только семья рыбаков. Вся территория была заброшена и заросла сорняками. Гримшоу и его помощник – 19-летний сын местного рыбака Рене Антуан Лафортюн начали превращать остров в заповедник.

Мужчины даже обнаружили могилы пиратов с прошлых веков. Они пытались искать пиратские сокровища, однако тщетно.

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Вернул остров местным жителям

Разные компании предлагали владельцу выкупить остров за немалые средства, однако тот сопротивлялся. Гримшоу решил сделать все, чтобы сохранить свое "детище", а потому создал постоянный трест для защиты острова.



Остров стал частью национального парка / Фото PhotoStock-Israel / Alamy

В 2009 году мужчина подписал соглашение с Министерством окружающей среды Сейшельских островов, которое включало Мойен в морской парк Сент-Анн.

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К сожалению, Брендон Гримшоу скончался в 2012 году. На острове сейчас действует небольшой музей, посвященный его памяти, ресторан и 2 питомника для гигантских черепах. Больше никакой инфраструктуры на острове не строят – его считают заповедником.



На острове живет 50 гигантских черепах / Фото Kit Day / Alamy