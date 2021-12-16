Этот хитрый секрет раскрыл сотрудник одной из авиакомпаний. Способ называется "дьюти-фри" и может помочь вам не остаться без нужных вещей.

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Не выбрасывайте пакет



В пакете из дьюти-фри можно взять дополнительные вещи / Фото Unsplash

После того как приобрели сувениры в дьюти-фри, обязательно сохраните фирменный пакет. Он может пригодиться вам во время следующего перелета.

Дело в том, что сумки из магазинов беспошлинной торговли в большинстве авиакомпаний не считают ручной кладью. То есть вы можете провозить их в дополнение к чемодану или рюкзаку.

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Положите необходимые вещи в такой пакет – высока вероятность, что сотрудники авиакомпании при посадке не будут проверять, что там.

Обратите внимание! Некоторые авиакомпании все же ограничивают количество сумок, которые можно взять на борт. И даже пакет из дьюти-фри вас заставят положить внутрь основного предмета ручной клади. Или отдать в багаж, если места в ваших сумках нет.