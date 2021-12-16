Этот хитрый секрет раскрыл сотрудник одной из авиакомпаний. Способ называется "дьюти-фри" и может помочь вам не остаться без нужных вещей.
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Не выбрасывайте пакет
В пакете из дьюти-фри можно взять дополнительные вещи / Фото Unsplash
После того как приобрели сувениры в дьюти-фри, обязательно сохраните фирменный пакет. Он может пригодиться вам во время следующего перелета.
Дело в том, что сумки из магазинов беспошлинной торговли в большинстве авиакомпаний не считают ручной кладью. То есть вы можете провозить их в дополнение к чемодану или рюкзаку.
Положите необходимые вещи в такой пакет – высока вероятность, что сотрудники авиакомпании при посадке не будут проверять, что там.
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