Как взять на борт самолета дополнительную ручную кладь: лайфхак с пакетом
Источник:Dip
Этот способ может помочь на тех рейсах, где вашу ручную кладь проверяют непосредственно перед посадкой в самолет.
Этот хитрый секрет раскрыл сотрудник одной из авиакомпаний. Способ называется "дьюти-фри" и может помочь вам не остаться без нужных вещей.
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Не выбрасывайте пакет
В пакете из дьюти-фри можно взять дополнительные вещи / Фото Unsplash
После того как приобрели сувениры в дьюти-фри, обязательно сохраните фирменный пакет. Он может пригодиться вам во время следующего перелета.
Дело в том, что сумки из магазинов беспошлинной торговли в большинстве авиакомпаний не считают ручной кладью. То есть вы можете провозить их в дополнение к чемодану или рюкзаку.Coral – это горнолыжно! Выберите вариант зимнего отдыха на любой вкус на сайте Coral Travel.
Положите необходимые вещи в такой пакет – высока вероятность, что сотрудники авиакомпании при посадке не будут проверять, что там.Обратите внимание! Некоторые авиакомпании все же ограничивают количество сумок, которые можно взять на борт. И даже пакет из дьюти-фри вас заставят положить внутрь основного предмета ручной клади. Или отдать в багаж, если места в ваших сумках нет.
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