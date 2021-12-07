Заброшенный театр и огромные книги: 5 невероятных парковок в разных странах

Паркинг для автомобилей тоже может являться произведением архитектурного искусства. Смотрите впечатляющую подборку парковок, которые обязательно захочется посетить.

Парковки и гаражи редко можно считать шедеврами архитектуры. Но эти паркинги поразят путешественников – они являются уникальными примерами того, что к парковке авто можно подходить творчески.

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Парковка в театре



Парковка в заброшенном театре / Фото Weburbanist

Мичиганский театр был построен в 1926 году. Сегодня театр заброшен, а местные жители паркуют там автомобили.

Интересно, что здание планировали снести, но это может повредить дома рядом. Именно поэтому в роскошном театре сейчас паркуют машины.

Парковка в силосе



Так выглядит парковка Autostadt / Фото Autostadt

Силос – место для хранения зерна. Сейчас его переделали в футуристический паркинг.

Этот паркинг расположен в Германии. Здесь есть парк развлечений, курсы вождения и главное – 20-этажное место для хранения новых автомобилей Volkswagen.

В башне есть своеобразная "механическая рука", помогающая выбрать машину и спустить ее на землю.

Парковка хоббитов

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Парковка в Швейцарии / Фото Vintage industrial style

Этот паркинг называется Garagenatelier и расположен в Швейцарии. С одной стороны склона есть въезд в гараж, а с другой – панорамное окно, где машины стоят как на витрине.

Парковка в виде книг



Парковка Kansas City Library Parking Garage в Канзасе / Фото Reddit

Расположена в Канзасе, США. Местные читатели выбрали свои любимые книги, огромные копии которых украсили местный паркинг.

Гигантские книги стали местной достопримечательностью.

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Паркинг на воде



Паркинг в виде лайнера / Фото Umihotaru

Паркинг Umihotaru в Японии поражает величеством. На строительство такого сооружения понадобилось 11,2 миллиарда долларов.

Паркинг построен в виде круизного лайнера. Здесь можно не только оставить автомобиль, но и посетить магазины, кафе и даже насладиться выставками публичного искусства.

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