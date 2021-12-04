Барселону знают в мире благодаря архитектуре Антонио Гауди, роскошным паркам и пляжам. Узнайте 20 интересных, но малоизвестных фактов об этом чудесном городе.

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Интересные факты о Барселоне

  1. Это единственный город в мире, получивший Королевскую золотую медаль за архитектуру от Королевского института британских архитекторов. Обычно эту награду вручают только людям.
  2. В городе не было пляжей до Олимпиады в 1992 году.
  3. В Барселоне расположена самая оживленная пешеходная улица Испании – Portal de l'Àngel. Каждый день здесь проходит около 150 тысяч человек.
  4. Историки считают, что Барселона старше Рима.
  5. Это один из крупнейших городов мира, где курение каннабиса является законным.
  6. Барселона – самый посещаемый город Испании.
  7. Этот город является самым большим среди стоящих на Средиземном море.
  8. Барселона подарила миру международный праздник книги.

Интересные факты о Барселоне
Барселона получила Королевскую золотую медаль за архитектуру / Фото Pixabay

Интересные факты о Барселоне
В этом городе расположено 68 парков.

  1. Согласно первому плану Гюстава Эйфеля, известная башня должна была быть расположена в Барселоне. Но Испания отвергла этот проект.
  2. В Барселоне – самый большой и самый загруженный порт Европы.
  3. В Барселоне был построен первый в мире ледяной бар на пляже.
  4. Этот город стал домом для крупнейшего футбольного стадиона в Европе – домашнего стадиона клуба "Барселона".
  5. В Барселоне есть 68 парков.
  6. В Барселоне не любят ни фламенко, ни корриду. Местные жители больше чтят свой танец под названием "сардана". А корриду в Каталонии запретили в 2010 году.
  7. Парк де Кольсерола – самый большой столичный парк в мире. К слову, Централ парк в Нью-Йорке меньше в 22 раза.
  8. В городе 55 музеев.
  9. В Барселоне есть 20 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.

Интересные факты о Барселоне
Барселона – самый посещаемый город Испании / Фото Pixabay

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  1. Барселона является одним из самых дружественных к велосипедистам городов в мире.
  2. В Барселоне расположен один из старейших музеев, специализирующихся на магии. Здесь же есть и специализированный магазин.
  3. В Барселоне расположены 9 достопримечательностей, охраняемых ЮНЕСКО.