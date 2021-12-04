Барселону знают в мире благодаря архитектуре Антонио Гауди, роскошным паркам и пляжам. Узнайте 20 интересных, но малоизвестных фактов об этом чудесном городе.
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Интересные факты о Барселоне
- Это единственный город в мире, получивший Королевскую золотую медаль за архитектуру от Королевского института британских архитекторов. Обычно эту награду вручают только людям.
- В городе не было пляжей до Олимпиады в 1992 году.
- В Барселоне расположена самая оживленная пешеходная улица Испании – Portal de l'Àngel. Каждый день здесь проходит около 150 тысяч человек.
- Историки считают, что Барселона старше Рима.
- Это один из крупнейших городов мира, где курение каннабиса является законным.
- Барселона – самый посещаемый город Испании.
- Этот город является самым большим среди стоящих на Средиземном море.
- Барселона подарила миру международный праздник книги.
Барселона получила Королевскую золотую медаль за архитектуру / Фото Pixabay
В этом городе расположено 68 парков.
- Согласно первому плану Гюстава Эйфеля, известная башня должна была быть расположена в Барселоне. Но Испания отвергла этот проект.
- В Барселоне – самый большой и самый загруженный порт Европы.
- В Барселоне был построен первый в мире ледяной бар на пляже.
- Этот город стал домом для крупнейшего футбольного стадиона в Европе – домашнего стадиона клуба "Барселона".
- В Барселоне есть 68 парков.
- В Барселоне не любят ни фламенко, ни корриду. Местные жители больше чтят свой танец под названием "сардана". А корриду в Каталонии запретили в 2010 году.
- Парк де Кольсерола – самый большой столичный парк в мире. К слову, Централ парк в Нью-Йорке меньше в 22 раза.
- В городе 55 музеев.
- В Барселоне есть 20 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.
Барселона – самый посещаемый город Испании / Фото Pixabay
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- Барселона является одним из самых дружественных к велосипедистам городов в мире.
- В Барселоне расположен один из старейших музеев, специализирующихся на магии. Здесь же есть и специализированный магазин.
- В Барселоне расположены 9 достопримечательностей, охраняемых ЮНЕСКО.