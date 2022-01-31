Затонувший город: как внутри выглядит самый глубокий бассейн в мире – захватывающие видео

Deep Dive Dubai – самый глубокий бассейн в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. На глубине 60 метров расположился "затонувший город", в котором есть настоящие квартиры, автомобили и многое другое.

Самый глубокий бассейн в мире

На первый взгляд это обычный бассейн, но если заглянуть внутрь, можно увидеть его невероятную "инфраструктуру". Захватывающими видео из Deep Dive Dubai поделился путешественник и тиктокер Абдулла Альсенаани. Их оценили миллионы пользователей сети.

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Дайверы могут изучить затонувший город и его разнообразные достопримечательности. Следующие видео Абдуллы подробно показали, что скрывает 60-метровая глубина. Там есть квартира, отдельные комнаты с окнами, которые выходят на другие помещения здания, гараж, брошенный транспорт, столы для настольных игр, тренажеры и многое другое.

Это был невероятный опыт погружения в интерактивный мини-город, чего не было ни в одном другом бассейне в мире. Чем глубже я погружался, тем интереснее было. Особенно весело было кататься на велосипеде и играть в бильярд под водой.

– рассказал Абдулла Альсенаани.

Кроме интересных локаций, в бассейне есть звуковая система и декоративное освещение, а также система фильтрации, использующая технологии, разработанные NASA, и ультрафиолетовое излучение.

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Официальное открытие Deep Dive Dubai состоялось в июле 2021 года, а с конца года он доступен для широкой публики. Попасть туда может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и оплатить вход. Цены начинаются от 1800 дирхамов (490 долларов или 14 тысяч гривен). В стоимость входит необходимое снаряжение для дайвинга, опытный инструктор, экскурсия по затонувшему городу с гидом на глубину до 12 метров и прочее.