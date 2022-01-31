Затонуле місто: як всередині виглядає найглибший басейн у світі – захопливі відео

Deep Dive Dubai – найглибший басейн у світі, занесений до Книги рекордів Гіннеса. На глибині 60 метрів розташувалося "затонуле місто", в якому є справжні квартири, автівки та багато іншого.

Найглибший басейн у світі

На перший погляд це звичайний басейн, але якщо заглянути усередину, можна побачити його неймовірну "інфраструктуру". Захопливими відео з Deep Dive Dubai поділився мандрівник та тіктокер Абдулла Альсенаані. Їх оцінили мільйони користувачів мережі.

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Дайвери можуть дослідити затонуле місто та його різноманітні цікавинки. Наступні відео Абдулли детально показали, що приховує 60-метрова глибина. Там є квартира, окремі кімнати з вікнами, які виходять на інші приміщення будівлі, гараж, покинуті транспорт, столи для настільних ігор, тренажери та ще багато іншого.

Це був неймовірний досвід занурення в інтерактивне мінімісто, чого не було в жодному іншому басейні у світі. Чим глибше я занурювався, тим цікавіше було. Особливо весело було кататися на велосипеді та грати у більярд під водою,

– розповів Абдулла Альсенаані.

Окрім цікавих локацій, у басейні є звукова система і декоративне освітлення, а також система фільтрації, яка використовує технології, розроблені NASA, та ультрафіолетове випромінювання.

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Офіційне відкриття Deep Dive Dubai відбулося у липні 2021 року, а з кінця року він доступний для широкого загалу. Потрапити туди може кожен охочий. Для цього потрібно зареєструватися на сайті та оплатити вхід. Ціни розпочинаються від 1800 дирхамів (490 доларів або 14 тисяч гривень). У вартість входить необхідне спорядження для дайвінгу, досвічений інструктор, екскурсія затонулим містом з гідом на глибину до 12 метрів та інше.