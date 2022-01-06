Жемчужина среди гор: чем путешественников удивит турецкий город Эрзурум – яркие фото

Эрзурум – столица одноименной провинции. Город лежит у подножия горнолыжного курорта Паландокен. Туристы найдут там немало интересных достопримечательностей на разный вкус.

Многие украинцы зимой отправятся в Эрзурум – ведь теперь туда летает чартерный рейс из Киева. Наша журналистка по собственному опыту рассказывает, чем заняться в Эрзуруме в свободное от катания время.

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Эрзурум – город, расположенный на высоте более 1900 метров над уровнем моря. Расстояние до горнолыжного курорта Паландокен составляет всего 4 километра.



Центр города Эрзурум / Фото 24 канал

Чем заняться в Эрзуруме:

прогуляться по аутентичным улочкам,

попробовать турецкую еду в многочисленных кафе,

посетить мечети и бывшие медресе – религиозные школы,

посмотреть на отреставрированную крепость,

пойти на шопинг в торговый центр, где можно найти турецкие и мировые бренды,

купить ювелирные украшения на местном рынке.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

В Эрзуруме расположена знаменитая медресе Чифте с 2 минаретами.



Знаменитая медресе с 2 минаретами / Фото 24 канал

По легенде, эту мечеть строили мастер и его ученик. Каждый из них возводил свой минарет. Когда мастер увидел, что у ученика выходит лучше, то залез на вершину минарета и прыгнул оттуда, покончив с собственной жизнью.



Внутри медресе Чифте / Фото 24 канал

Именно с медресе Чифте можно начать исследование старого города, посетив Три гробницы Уч-Кюмбетлер, крепость Эрзурум, Часовую башню и Мечеть Улу.

Знаменитый мавзолей Уч-Кюмбетлер или "Три гробницы" расположен около медресе с 2 минаретами. Считается, что в крупнейшей из них похоронен эмир Салтук.

Монументальные гробницы выполнены из камня и имеют восьмиугольную форму. На них можно увидеть барельефы, цветочные и геометрические орнаменты.



Одна из гробниц / Фото 24 канал

В городе можно увидеть вехи истории от византийской эпохи до Османской империи.

Самая древняя постройка в городе – крепость Эрзурум. Ее построили еще в V веке нашей эры.



Крепость Эрзурум и вид на город / Фото 24 канал

Именно здесь скрывались горожане в период русско-турецких войн. Внутри постройки сохранились остатки древних построек. Здесь расположен знаменитый минарет, который также называется "Башня с часами". Если есть желание, сюда можно подняться и полюбоваться потрясающим видом города среди гор.

Сейчас сооружение полностью было восстановлено из руин.



Крепость Эрзурум и часовая башня / Фото 24 канал



Вид на город с башни / Фото 24 канал

В городе есть большой ювелирный рынок, где можно приобрести ювелирные изделия ручной работы. Обычно турецкие украшения – роскошные и массивные, поражают своим размером и количеством драгоценных камней.



Ювелирный рынок в Эрзуруме / Фото 24 канал



Антикварный магазин на рынке / Фото 24 канал

Купальни с термальной водой

В 40 километрах от Эрзурума расположен городок Пасинлер. Сюда туристы едут, чтобы понежиться в термальной воде.

В городе было построено немало отелей, каждый из которых имеет собственные термальные источники. Интересный вариант отдыха – снять комнату в отеле на несколько ночей с собственной термальной ванной.



Ванна с термальной водой / Фото 24 канал



На первом этаже – термальная ванная, на втором – комната / Фото 24 канал

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