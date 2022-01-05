Горное озеро Тортум – место с немыслимым видом и энергетикой. Оно расположено в провинции Эрзурум, недалеко от горнолыжного курорта Паландокен. Наша журналистка своими глазами увидела невероятные виды озера и рассказывает, что интересного здесь могут найти туристы.

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Яркий цвет воды – идеален для фото / Фото 24 канал

Длина озера – 8 километров. Ширина водоема составляет около километра. Оно образовалось вследствие оползня горной породы, преградившего один из "входов" в долину.



Кораблик – развлечение для туристов / Фото 24 канал

В любую погоду здесь невероятный цвет воды: бирюзовый, молочно-серый или ярко-голубой. Воды озера прозрачны и чисты, однако купаются здесь только смельчаки – даже летом вода почти ледяная.



Туристы катаются по озеру на кораблике / Фото 24 канал

Туристы приезжают сюда, чтобы сделать невероятные фото, полакомиться форелью, заняться рыбалкой и прокатиться на кораблике.

Важно. По дороге к озеру вы непременно встретите беспризорных собак. Не поленитесь, возьмите лакомство для них – животные будут вам благодарны.



Фотографии озера похожие на открытки / Фото 24 канал

Недалеко от озера можно арендовать уютное бунгало. Ночь в нем обойдется около 50 долларов. В этом регионе везде выращивают форель – полакомиться вкусной рыбкой здесь можно по довольно демократичной цене.



У озера можно провести ночь в бунгало / Фото 24 канал



Пейзаж впечатляет даже опытных путешественников / Фото 24 канал

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .

Водопады Тортума

В городе неподалеку расположен огромный водопад. Этот впечатляющий памятник природы привлекает сотни туристов каждый год. Водопад берет начало в озере Тортум.



Огромный водопад поражает туристов / Фото 24 канал

Его высота составляет 48 метров. Он – второй по высоте в мире среди водопадов, возникших в результате землетрясения.

Ширина водного потока – около 21 метра. В зависимости от сезона, количество воды в нем может меняться – в озере может быть больше и меньше воды. Однако это место привлекательно всегда – мощная энергия воды буквально сбивает с ног.



Мощный водопад привлекает туристов / Фото 24 канал

Местные власти сделали вблизи водопада хорошую инфраструктуру – здесь есть большая зона для прогулок и фото. Наслаждаться видом можно как днем, так и вечером.

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Как попасть на озеро Тортум

Озеро расположено неподалеку от горнолыжного курорта Паландокен. Туристы могут совместить катание и увлекательные экскурсии. Дорога от курорта до долины занимает около 1,5 часов.

Паландокен – доступен украинским путешественникам. Сейчас туда летает чартерный рейс туроператора Coral Travel . Рейсы отправляются из Киева. Заказать туры можно на любой вкус и кошелек.



Туристы могут попасть сюда чартером из Киева / Фото 24 канал