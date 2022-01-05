Горное озеро Тортум – место с немыслимым видом и энергетикой. Оно расположено в провинции Эрзурум, недалеко от горнолыжного курорта Паландокен. Наша журналистка своими глазами увидела невероятные виды озера и рассказывает, что интересного здесь могут найти туристы.

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Озеро Тортум поражает путешественников
Яркий цвет воды – идеален для фото / Фото 24 канал

Длина озера – 8 километров. Ширина водоема составляет около километра. Оно образовалось вследствие оползня горной породы, преградившего один из "входов" в долину.

Озеро Тортум поражает путешественников
Кораблик – развлечение для туристов / Фото 24 канал

В любую погоду здесь невероятный цвет воды: бирюзовый, молочно-серый или ярко-голубой. Воды озера прозрачны и чисты, однако купаются здесь только смельчаки – даже летом вода почти ледяная.

Озеро Тортум поражает путешественников
Туристы катаются по озеру на кораблике / Фото 24 канал

Туристы приезжают сюда, чтобы сделать невероятные фото, полакомиться форелью, заняться рыбалкой и прокатиться на кораблике.

Озеро Тортум поражает путешественников
Фотографии озера похожие на открытки / Фото 24 канал

Недалеко от озера можно арендовать уютное бунгало. Ночь в нем обойдется около 50 долларов. В этом регионе везде выращивают форель – полакомиться вкусной рыбкой здесь можно по довольно демократичной цене.

Озеро Тортум поражает путешественников
У озера можно провести ночь в бунгало / Фото 24 канал

Озеро Тортум поражает путешественников
Пейзаж впечатляет даже опытных путешественников / Фото 24 канал

Водопады Тортума

В городе неподалеку расположен огромный водопад. Этот впечатляющий памятник природы привлекает сотни туристов каждый год. Водопад берет начало в озере Тортум.

Озеро Тортум поражает путешественников
Огромный водопад поражает туристов / Фото 24 канал

Его высота составляет 48 метров. Он – второй по высоте в мире среди водопадов, возникших в результате землетрясения.

Ширина водного потока – около 21 метра. В зависимости от сезона, количество воды в нем может меняться – в озере может быть больше и меньше воды. Однако это место привлекательно всегда – мощная энергия воды буквально сбивает с ног.

Озеро Тортум поражает путешественников
Мощный водопад привлекает туристов / Фото 24 канал

Местные власти сделали вблизи водопада хорошую инфраструктуру – здесь есть большая зона для прогулок и фото. Наслаждаться видом можно как днем, так и вечером.

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Как попасть на озеро Тортум

  • Озеро расположено неподалеку от горнолыжного курорта Паландокен. Туристы могут совместить катание и увлекательные экскурсии. Дорога от курорта до долины занимает около 1,5 часов.

  • Паландокен – доступен украинским путешественникам. Сейчас туда летает чартерный рейс туроператора Coral Travel. Рейсы отправляются из Киева. Заказать туры можно на любой вкус и кошелек.

Озеро Тортум поражает путешественников
Туристы могут попасть сюда чартером из Киева / Фото 24 канал

  • Цены на курорте и вообще в Турции очень демократичны. Отдыхать, кататься на лыжах и сноубордах, есть, покупать сувениры и путешествовать здесь гораздо дешевле, чем на украинских курортах.

  • Заказать экскурсии можно, обратившись на рецепцию отеля. В городе Эрзурум действует немало туристических агентств, организующих поездки к местным достопримечательностям.