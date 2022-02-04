Живописный курорт "с картинки" станет доступнее: на Мальдивах откроют новый аэропорт

Открытие нового аэропорта в популярной туристической локации было анонсировано в начале февраля. Аэродром сделает более доступными курорты на атолле Лавиани.

Атолл Лавиани состоит из 63 островов. Туда приезжают немало любителей дайвинга – на атолле можно встретить множество ярких кораллов и впечатляющих тропических рыб.

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Раньше самолеты садились на воду

Новый аэропорт упростит дорогу до атолла Лавиани. Туда будут летать рейсы из международного аэропорта Мале Велана. Полет будет длиться всего 25 минут.

До открытия аэропорта на Лавиани летали только гидросамолеты. Они могли садиться на воду лишь днем.

Туристы смогут добраться до Лавиани трижды в день. Для строительства аэропорта была проведена рекультивация земель в лагуне Мадивара, построена взлетно-посадочная полоса длиной 1200 метров и пассажирский терминал.



Пейзажи атолла Лавиани поражают путешественников / Фото Milletour

Есть аэропорты, расположенные в 2 странах

Ранее мы рассказывали об аэропортах, расположенных в 2 странах одновременно.

Жители обеих стран могут пользоваться ими совместно.

В разных частях подобных аэропортов даже принимают разную валюту.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

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