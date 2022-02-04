Атол Лавіані складається з 63 островів. Туди приїжджають чимало любителів дайвінгу – на атолі можна зустріти безліч яскравих коралів та вражаючих тропічних риб.

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Раніше літаки сідали на воду

Новий аеропорт спростить дорогу до атола Лавіані. Туди літатимуть рейси з міжнародного аеропорту Мале Велана. Політ триватиме усього 25 хвилин.

До відкриття аеропорту на Лавіані літали тільки гідролітаки. Вони могли сідати на воду лише вдень.

Туристи зможуть дістатися до Лавіані тричі на день. Для будівництва аеропорту провели рекультивацію земель в лагуні Мадівару, побудували злітно-посадкову смугу довжиною 1200 метрів та пасажирський термінал.



Краєвиди атола Лавіані вражають мандрівників / Фото Milletour

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Існують аеропорти, розташовані у 2 країнах

Раніше ми розповідали про аеропорти, що розташовані у 2 країнах одночасно.

Мешканці обох країн можуть користуватися летовищами спільно.

У різних частинах подібних аеропортів навіть приймають різну валюту.

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