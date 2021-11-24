В зимних путешествиях можно делать множество замечательных фото, которые удивят ваших друзей и близких. Снег, иней, пышно украшенные праздничные города, рождественские ярмарки и зимние виды спорта – это дает простор для фантазии.

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Заснеженная природа



Прекрасная фотография на фоне заснеженной природы / Фото Society19

Снегопад и архитектура



Сделайте "живое" фото, где вы ловите снежинки / Фото Society19

Фото в "уютной" одежде среди елок



Фото Society19

Прогулка по городу



В центре каждого города можно найти яркие локации / Фото Society19

Зимняя сказка



Фонарики, снег, природа создают непревзойденный пейзаж / Фото Society19

Вперед к приключениям



Для такой локации отлично подойдет яркая спортивная одежда / Фото Society19

Зимние виды спорта



Фото с лыжами и сноубордом всегда привлекает внимание / Фото Society19

Каток



Такие замечательные локации на праздники устанавливают в центрах многих городов / Фото Society19

Баланс



Для такого фото на минуту можно снять верхнюю одежду / Фото Society19

Фото под омелой



Такая локация отлично подходит к романтическим фотографиям / Фото Society19

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Уют



Если едете на отдых в домик с камином – не забудьте атрибуты для "уютных фото" / Фото Society19

Фотография с животным