В зимних путешествиях можно делать множество замечательных фото, которые удивят ваших друзей и близких. Снег, иней, пышно украшенные праздничные города, рождественские ярмарки и зимние виды спорта – это дает простор для фантазии.
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Заснеженная природа
Прекрасная фотография на фоне заснеженной природы / Фото Society19
Снегопад и архитектура
Сделайте "живое" фото, где вы ловите снежинки / Фото Society19
Фото в "уютной" одежде среди елок
Фото Society19
Прогулка по городу
В центре каждого города можно найти яркие локации / Фото Society19
Зимняя сказка
Фонарики, снег, природа создают непревзойденный пейзаж / Фото Society19
Вперед к приключениям
Для такой локации отлично подойдет яркая спортивная одежда / Фото Society19
Зимние виды спорта
Фото с лыжами и сноубордом всегда привлекает внимание / Фото Society19
Каток
Такие замечательные локации на праздники устанавливают в центрах многих городов / Фото Society19
Баланс
Для такого фото на минуту можно снять верхнюю одежду / Фото Society19
Фото под омелой
Такая локация отлично подходит к романтическим фотографиям / Фото Society19
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Уют
Если едете на отдых в домик с камином – не забудьте атрибуты для "уютных фото" / Фото Society19
Фотография с животным
Обязательно сделайте такое фото, если путешествуете с любимцем или встретите нового друга в путешествии / Фото Society19