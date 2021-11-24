В зимних путешествиях можно делать множество замечательных фото, которые удивят ваших друзей и близких. Снег, иней, пышно украшенные праздничные города, рождественские ярмарки и зимние виды спорта – это дает простор для фантазии.

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Заснеженная природа

Идеи для фото в зимнем путешествии
Прекрасная фотография на фоне заснеженной природы / Фото Society19

Снегопад и архитектура

Идеи для фото в зимнем путешествии
Сделайте "живое" фото, где вы ловите снежинки / Фото Society19

Фото в "уютной" одежде среди елок

Идеи для фото в зимнем путешествии
Фото Society19

Прогулка по городу

Идеи для фото в зимнем путешествии
В центре каждого города можно найти яркие локации / Фото Society19

Зимняя сказка

Идеи для фото в зимнем путешествии
Фонарики, снег, природа создают непревзойденный пейзаж / Фото Society19

Вперед к приключениям

Идеи для фото в зимнем путешествии
Для такой локации отлично подойдет яркая спортивная одежда / Фото Society19

Зимние виды спорта

Идеи для фото в зимнем путешествии
Фото с лыжами и сноубордом всегда привлекает внимание / Фото Society19

Каток

Идеи для фото в зимнем путешествии
Такие замечательные локации на праздники устанавливают в центрах многих городов / Фото Society19

Баланс

Идеи для фото в зимнем путешествии
Для такого фото на минуту можно снять верхнюю одежду / Фото Society19

Фото под омелой

Идеи для фото в зимнем путешествии
Такая локация отлично подходит к романтическим фотографиям / Фото Society19

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Уют

Идеи для фото в зимнем путешествии
Если едете на отдых в домик с камином – не забудьте атрибуты для "уютных фото" / Фото Society19

Фотография с животным

Идеи для фото в зимнем путешествии
Обязательно сделайте такое фото, если путешествуете с любимцем или встретите нового друга в путешествии / Фото Society19