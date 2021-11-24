Зимние идеи для фото из путешествий: 12 ярких примеров

24 ноября 2021 , 19:46
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Источник:

Society19

Путешествовать зимой немного холодно, однако невероятно интересно. Даже знакомые места смотрятся совсем по другому, когда покрыты белоснежным пушистым снегом.

В зимних путешествиях можно делать множество замечательных фото, которые удивят ваших друзей и близких. Снег, иней, пышно украшенные праздничные города, рождественские ярмарки и зимние виды спорта – это дает простор для фантазии.

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Заснеженная природа


Прекрасная фотография на фоне заснеженной природы / Фото Society19

Снегопад и архитектура


Сделайте "живое" фото, где вы ловите снежинки / Фото Society19

Фото в "уютной" одежде среди елок


Фото Society19

Прогулка по городу


В центре каждого города можно найти яркие локации / Фото Society19

Зимняя сказка


Фонарики, снег, природа создают непревзойденный пейзаж / Фото Society19

Вперед к приключениям


Для такой локации отлично подойдет яркая спортивная одежда / Фото Society19

Зимние виды спорта


Фото с лыжами и сноубордом всегда привлекает внимание / Фото Society19

Каток


Такие замечательные локации на праздники устанавливают в центрах многих городов / Фото Society19

Баланс


Для такого фото на минуту можно снять верхнюю одежду / Фото Society19

Фото под омелой


Такая локация отлично подходит к романтическим фотографиям / Фото Society19

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Уют


Если едете на отдых в домик с камином – не забудьте атрибуты для "уютных фото" / Фото Society19

Фотография с животным


Обязательно сделайте такое фото, если путешествуете с любимцем или встретите нового друга в путешествии / Фото Society19

Автор: Аліна Рудченко