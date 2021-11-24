Зимові інста-ідеї для фото з подорожей: 12 яскравих прикладів

Подорожувати зимою трохи холодно, однак неймовірно цікаво. Навіть знайомі місця виглядають зовсім інакше, коли вкриті білим пухнастим снігом.

У зимових подорожах можна робити безліч чудових фото, що здивують ваших друзів та близьких. Сніг, іній, пишно прикрашені святкові міста, різдвяні ярмарки та зимові види спорту – усе це дає простір для фантазії.

До теми Гірськолижний рай та безліч розваг: чому український Буковель приваблює людей з усього світу

Засніжена природа



Чудова світлина на фоні засніженої природи / Фото Society19

Снігопад та архітектура



Зробіть "живе" фото, де ви ловите сніжинки / Фото Society19

Фото у "затишному" одязі серед ялинок



Фото Society19

Прогулянка містом



У центрі кожного міста можна знайти яскраві локації / Фото Society19

Зимова казка



Ліхтарики, сніг, природа створюють неперевершений пейзаж / Фото Society19

Вперед до пригод



Для такої локації чудово підійде яскравий спортивний одяг / Фото Society19

Зимові види спорту



Фото з лижами та сноубордом завжди приваблює увагу / Фото Society19

Ковзанка



Такі чудові локації на свята встановлюють у центрах багатьох місць / Фото Society19

Баланс



Для такого фото на хвилину можна зняти верхній одяг / Фото Society19

Фото під омелою



Така локація чудово пасує до романтичних світлин / Фото Society19

Вам сподобається Унікальні "ґудзикові" будинки: яка фотолокація приваблює туристів в Анталії

Затишок



Якщо їдете на відпочинок в будиночок з каміном – не забудьте атрибути для "затишних фото" / Фото Society19

Світлина з тваринкою



Неодмінно зробіть таке фото, якщо подорожуєте з улюбленцем або зустрінете нового друга в подорожі / Фото Society19