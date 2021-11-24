Зимові інста-ідеї для фото з подорожей: 12 яскравих прикладів
Джерело:Society19
Подорожувати зимою трохи холодно, однак неймовірно цікаво. Навіть знайомі місця виглядають зовсім інакше, коли вкриті білим пухнастим снігом.
У зимових подорожах можна робити безліч чудових фото, що здивують ваших друзів та близьких. Сніг, іній, пишно прикрашені святкові міста, різдвяні ярмарки та зимові види спорту – усе це дає простір для фантазії.
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Засніжена природа
Чудова світлина на фоні засніженої природи / Фото Society19
Снігопад та архітектура
Зробіть "живе" фото, де ви ловите сніжинки / Фото Society19
Фото у "затишному" одязі серед ялинок
Фото Society19
Прогулянка містом
У центрі кожного міста можна знайти яскраві локації / Фото Society19
Зимова казка
Ліхтарики, сніг, природа створюють неперевершений пейзаж / Фото Society19
Вперед до пригод
Для такої локації чудово підійде яскравий спортивний одяг / Фото Society19
Зимові види спорту
Фото з лижами та сноубордом завжди приваблює увагу / Фото Society19
Ковзанка
Такі чудові локації на свята встановлюють у центрах багатьох місць / Фото Society19
Баланс
Для такого фото на хвилину можна зняти верхній одяг / Фото Society19
Фото під омелою
Така локація чудово пасує до романтичних світлин / Фото Society19
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Затишок
Якщо їдете на відпочинок в будиночок з каміном – не забудьте атрибути для "затишних фото" / Фото Society19
Світлина з тваринкою
Неодмінно зробіть таке фото, якщо подорожуєте з улюбленцем або зустрінете нового друга в подорожі / Фото Society19