У Саудівській Аравії встановили найбільший у світі калейдоскоп: захопливі фото та відео
Джерело:Dezeen
На щорічній технологічній конференції LEAP One Eye on the Stars 2022 у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді встановили найбільший у світі калейдоскоп.
Його конструкцію розробили та представили спеціалісти британської архітектурної студії Stufish Entertainment Architects, що спеціалізується на концертній сценографії. Калейдоскоп назвали LEAPscape.
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Як працює найбільший калейдоскоп у світі
Дивовижні картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen
40-метрова трикутна інсталяція складається з натягнутої дзеркальної фольги та світлодіодних панелей. На них і демонструються мальовничі пейзажі Саудівської Аравії від морських глибин до безкрайнього неба, приправлені цифровими ефектами. Віддзеркалюючись від фольги, ці зображення створюють ефект ілюзії, що безперервно розширюється.
Дивовижні картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen
Кожен відвідувач міг стати частинкою цих неповторних абстракцій, проходячи через наскрізний калейдоскоп. Конструкцію побудували таким чином, щоб люди не заважали візуальному сприйняттю один одного, перебуваючи у калейдоскопі.Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.
Дивовижні картинки у калейдоскопа LEAPscape / Фото Dezeen
"Те, що ви відчуваєте між різними сценами у калейдоскопі, схоже на перехід з однієї кімнати до іншої. Деякі з них повністю занурюють вас та виводять зі стану стабільності, а інші дозволяють перецентруватися та зрозуміти кордони простору", – описав дію калейдоскопу партнер студії-розробника Мацей Воронецький.
Найбільший у світі калейдоскоп у дії: дивіться відео