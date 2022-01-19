Німецько-єгипетська місія археологів проводила розкопки у храмі Аменхотепа III. Науковуці знайшли величезні шматки вапняку, що були заготовками для сфінксів із головою царя.
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Хто такий сфінкс
Це міфічне давньоєгипетське страховисько, яке зображували у вигляді лева з головою іншої людини або тварини. Тіло лева символізувало силу правителя. У вигляді сфінксів зображали не тільки фараонів, а й богів.
Дослідження відбувається в межах "Проєкту збереження колосів Мемнона та храму Аменхотепа III". Серед знайдених блоків виявилися гігантські статуї фараона Аменхотепа III.
Вони були зроблені у формі сфінксів. На голові статуй був головний убір неміс, довкола шиї розташований широкий комір, а обличчя прикрашає царська борода.
Модель статуї Аменхотепа III / Фото The Met Museum
На одній із частин статуї знайшли напис – закінчення королівського імені, що можна перекласти як "коханий Амона-Ра". Усі частини тала включно з лапами вже помістили у форми для збереження та реставрації.
Як повідомляє керівниця дослідження Хоуріг Сурузіан, довжина сфінксів становила близько 8 метрів.
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Знайшли й інші артефакти:
- Під час розкопок також було знайдено 3 погруддя та 3 нижні часини статуй богині-левиці Сехмет, що виготовлені з магматичної гірської породи – гранодіориту. Ці фрагменти об'єднають зі знайденими раніше та демонструватимуть у храмі.
- Також знайшли фрагменти обробки стін з пісковика в рельєфі.
- Окрім того, виявили невелику статую чиновника, який сидить зі своєю дружиною.
Зараз усі знайдені скульптури перебувають на реставрації. Їх намагаються відновити та встановити на колишніх місцях у храмі.
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