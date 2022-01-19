Сфінкс з головою правителя: у Єгипті знайшли гігантські статуї фараона Аменхотепа III

Під час розкопок у храмі Аменхотепа III вченим вдалося відшукати чимало вражаючих артефактів. Серед них – величезні заготовки для статуй.

Німецько-єгипетська місія археологів проводила розкопки у храмі Аменхотепа III. Науковуці знайшли величезні шматки вапняку, що були заготовками для сфінксів із головою царя.

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Хто такий сфінкс

Це міфічне давньоєгипетське страховисько, яке зображували у вигляді лева з головою іншої людини або тварини. Тіло лева символізувало силу правителя. У вигляді сфінксів зображали не тільки фараонів, а й богів.

Дослідження відбувається в межах "Проєкту збереження колосів Мемнона та храму Аменхотепа III". Серед знайдених блоків виявилися гігантські статуї фараона Аменхотепа III.

Вони були зроблені у формі сфінксів. На голові статуй був головний убір немес, довкола шиї розташований широкий комір, а обличчя прикрашає царська борода.



Модель статуї Аменхотепа III / Фото The Met Museum

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На одній із частин статуї знайшли напис – закінчення королівського імені, що можна перекласти як "коханий Амона-Ра". Усі частини включно з лапами вже помістили у форми для збереження та реставрації.

Як повідомляє керівниця дослідження Хоуріг Сурузіан, довжина сфінксів становила близько 8 метрів.

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Знайшли й інші артефакти:

Під час розкопок також було знайдено 3 погруддя та 3 нижні частини статуй богині-левиці Сехмет, що виготовлені з магматичної гірської породи – гранодіориту. Ці фрагменти об'єднають зі знайденими раніше та демонструватимуть у храмі.

що виготовлені з магматичної гірської породи – гранодіориту. Ці фрагменти об'єднають зі знайденими раніше та демонструватимуть у храмі. Також знайшли фрагменти обробки стін з пісковика в рельєфі.

Окрім того, виявили невелику статую чиновника, який сидить зі своєю дружиною.

Зараз усі знайдені скульптури перебувають на реставрації. Їх намагаються відновити та встановити на колишніх місцях у храмі.

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