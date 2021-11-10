Що робити в Туреччині у холодну пору року: ідеї для зимового відпочинку

Чимало людей звикли вважати, що Туреччина – країна для відпочинку в літній період. Але це не так: ми розповімо, чим можна займатися в цій популярній туристичній країни в осінньо-зимовий час.

Зимова Туреччина дає змогу насолодитися краєвидами та популярними місцями без натовпу туристів. У холодну пору року також можна відпочивати на морських курортах, насолоджуватися історичними локаціями та шопінгом, а також кататися на лижах.

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Морські курорти взимку



Взимку на морські курорти також їдуть туристи / Фото Unsplash

Найпопулярніші міста для відпочинку на морі в Туреччині: Кемер, Анталія, Сіде, Белек, Аланья тощо. Може здатися, що у холодну пору готелі стоять пустими, але це не так.

Чимало людей приїжджають, щоб втекти від зими та насолодитися відносним теплом. Взимку на морських курортах Туреччини досить тепло та волого, але бувають і сухі дні. Туристи нерідко ходять у футболках.

Плавати в морі ви не зможете, однак чимало готелів мають басейни з підігрівом. Також популярним серед туристів взимку є відвідування хамаму – турецької бані.

Відпочинок у Стамбулі



Зимовий Стамбул / Фото Unsplash

Чимало людей взимку приїжджають до Стамбулу на шопінг. У цей період магазини пропонують різноманітні знижки та розпродажі.

У зимовий період в Стамбулі досить холодно та дме сильний вітер. Щоб не гуляти вулицями, можна відвідати мечеть Султанахмет, розкішні палаци Долмабахче і Топкапи, Археологічний музей з величезною колекцією експонатів.

У місцевих кафе та ресторанчиках можна зігрітися та скуштувати місцеві страви.

Гірськолижні курорти

Взимку серед туристів популярні курорти Улудаг, Паландокен та Ерджієс. Тут можна отримати сервіс, як на європейських курортах за не надто великі кошти.



Гірськолижні курорти Туреччини активно розвиваються / Фото Unsplash

Місцеві готелі пропонують різні варіанти харчування. Популярним серед туристів є варіант all inclusive ("все включено"), до якого вони звикли на морських курортах.

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Особливістю турецьких гірськолижних курортів є те, що більшість готелів включає ціни на скі-паси у вартість проживання.

Курорти Туреччини чудово підходять тим, хто планує відпочинок з дітьми. Тут є багато трас для початківців, тому малюкам буде легко освоювати лижі та сноуборди.