Що треба знати у горах: нова порція важливих правил туристичного етикету

Ми розповідали про деякі корисні правила, яких дотримуються в горах чемні туристи. Пропонуємо ще одну частину порад, що допоможуть під час походу.

І новачкам, і досвідченим туристам не завадить дізнатися про загальноприйняті правила поведінки. Дотримання цих норм зробить похід справді приємним.

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Нова порція правил туристичного етикету:

Не поводьтеся надто гучно

Навіть якщо ви цілий день крокуєте веселою компанією, не потрібно приваблювати надмірну увагу гучним сміхом чи криками.

Люди йдуть в похід для єднання з природою – тому слухати музику протягом маршруту теж буде недоречно. У наметовому містечку також поводьтеся чемно: тут зайвими будуть крики, танці, вечірки тощо.



Дотримання правил етикету зробить відпочинок приємним / Фото Unsplash

Не сходьте зі стежки

Цей важливо з точки зору безпеки, адже поза стежкою легко заблукати. Окрім того, туристи, які блукають поза стежками, шкодять природі, лякають дрібних звірів та птахів, витоптують рослини.

У багатьох країнах туристам суворо заборонено покидати туристичні стежки та рухатися самовільно.

Не залишайте слідів

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Це стосується сміття, зламаних гілок, витоптаної трави тощо. Також потрібно ретельно загасити за собою вогнище й засипати яму для туалету. Словом, залишайте галявину такою, якою вона була, коли ви вирішили там відпочити.

Вітайтеся

У горах заведено вітатися із тими, хто йде на зустріч. Це нехитре правило здатне чудово підняти настрій протягом важкого виснажливого маршруту.

Також вітайтеся із місцевими мешканцями, яких можете зустріти на маршруті.



Серед туристів заведено вітатися один з одним / Фото Unsplash

Дізнайтеся правила наперед

Перед подорожжю дослідіть місцевість. Прочитайте, де можна розкладати намети, а де суворо заборонено. У деяких країнах це дозволено виключно в спеціальних кемпінгах. А в інших – можна навіть на приватній території.

До теми Важливі правила туристичного етикету: що кожен має знати й робити в горах

Деякі стежки призначені для піших туристів, інші ж – тільки для велосипедів або коней. Неодмінно дізнайтеся про це і дотримуйтеся правил.

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Текст повідомлення:

Слідкуйте за гучністю Люди вирушають у похід для єднання із природою. Слухати спів птахів, спостерігати за морським прибоєм, насолоджуватися гарними заходами сонця і світанками. Ніхто не хоче відпочивати під ваші верески, крики, лайка, пісні чи танці. Зберігайте тишу.

Окремий привіт власникам бездротових стовпчиків, які розносять звук на всю округу. Це може бути виправдано лише в одному випадку: ви йдете через місцевість, де повно ведмедів, яких таким чином намагаєтесь відлякати. При іншому розкладі краще надіти навушники.

Залишайтеся на стежці На території колишнього СРСР були досить вільні порядки, тому туристи звикли ходити скрізь, де це явно не заборонено. Однак є багато країн, де такі звички є неприйнятними. Там рух у природоохоронній зоні дозволяється лише прокладеною туристичною стежкою, будь-яке відхилення карається штрафами.

Не залишайте слідів Ми думаємо, нашим читачам не потрібно вкотре розповідати про те, що не можна смітити. Крім цього, не слід ламати дерева, залишати вогнище, копати ями, брати щось із собою на згадку.

Коротше кажучи, місце вашої стоянки має залишитися точно в такому вигляді, як воно було до вашого приходу. Уявіть, що на ваших слідах женуться червоношкірі, тому не можна залишати зовсім ніяких слідів. Якщо вас виявлять – спалять на багатті. І поділом.

Вітайтесь Для городян це може здатися незвичним, але всі туристи при зустрічі вітаються. І з місцевими мешканцями також. Особливо, якщо ви знаходитесь у важкодоступних місцях, де люди ходять рідко. Зовсім не обов'язково після цього заводити довгі бесіди, засипати мандрівників запитаннями чи насильно ділитися враженнями. Досить просто посміхнутися та привітати.

Дотримуйтесь правил Так, ми вибираємось на природу, щоб вирватися з міської рутини та звичного порядку. Але це не означає, що на природі можна робити все, що заманеться. Крім перелічених вище загальновизнаних правил хорошого тону, існує безліч обмежень, що застосовуються в окремих країнах або навіть на окремих маршрутах.