Що треба знати у горах: нова порція важливих правил туристичного етикету
Джерело:фейсбук ВОЦТСКЕ
Ми розповідали про деякі корисні правила, яких дотримуються в горах чемні туристи. Пропонуємо ще одну частину порад, що допоможуть під час походу.
І новачкам, і досвідченим туристам не завадить дізнатися про загальноприйняті правила поведінки. Дотримання цих норм зробить похід справді приємним.
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Нова порція правил туристичного етикету:
Не поводьтеся надто гучно
Навіть якщо ви цілий день крокуєте веселою компанією, не потрібно приваблювати надмірну увагу гучним сміхом чи криками.
Люди йдуть в похід для єднання з природою – тому слухати музику протягом маршруту теж буде недоречно. У наметовому містечку також поводьтеся чемно: тут зайвими будуть крики, танці, вечірки тощо.
Дотримання правил етикету зробить відпочинок приємним / Фото Unsplash
Не сходьте зі стежки
Цей важливо з точки зору безпеки, адже поза стежкою легко заблукати. Окрім того, туристи, які блукають поза стежками, шкодять природі, лякають дрібних звірів та птахів, витоптують рослини.
У багатьох країнах туристам суворо заборонено покидати туристичні стежки та рухатися самовільно.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Не залишайте слідів
Це стосується сміття, зламаних гілок, витоптаної трави тощо. Також потрібно ретельно загасити за собою вогнище й засипати яму для туалету. Словом, залишайте галявину такою, якою вона була, коли ви вирішили там відпочити.
Вітайтеся
У горах заведено вітатися із тими, хто йде на зустріч. Це нехитре правило здатне чудово підняти настрій протягом важкого виснажливого маршруту.
Також вітайтеся із місцевими мешканцями, яких можете зустріти на маршруті.
Серед туристів заведено вітатися один з одним / Фото Unsplash
Дізнайтеся правила наперед
Перед подорожжю дослідіть місцевість. Прочитайте, де можна розкладати намети, а де суворо заборонено. У деяких країнах це дозволено виключно в спеціальних кемпінгах. А в інших – можна навіть на приватній території.
До теми Важливі правила туристичного етикету: що кожен має знати й робити в горах
Деякі стежки призначені для піших туристів, інші ж – тільки для велосипедів або коней. Неодмінно дізнайтеся про це і дотримуйтеся правил.
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