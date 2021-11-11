Що взяти в подорож зимою: 3 неочевидні речі, що стануть в пригоді всім

Взимку погода може несподівано та різко мінятися. Розповідаємо, які речі можуть знадобитися кожному мандрівнику і водночас не займуть багато місця в рюкзаку або валізі.

Досвідчені мандрівники радять завжди мати із собою кілька предметів на випадок різкого похолодання або настання темряви. Навіть якщо ви подорожуєте містами, і, здається, вам не потрібне додаткове утеплення, ці речі захистять вас під час тривалого перебування на вулиці.

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Пухова куртка



Пуховик стане в пригоді усім мандрівникам / Фото Sport-marafon

Пухова куртка – неодмінний атрибут для кожного, хто подорожує в гори. Досвідчені туристи переймають цей досвід і беруть пухові куртки всюди: і на вечірню прогулянку рідним містом, і в тріп Європою, і на море.

Пухова куртка – надзвичайно легкий та компактний варіант утеплитися.

Однак забудьте про звичні нам зимові пуховики. Вам знадобиться спортивна модель або модель для походів у гори, що прилягає до тіла, мало важить і легко складається в мішечок або навіть у власну кишеню. Ви завжди можете кинути куртку до свого міського рюкзака і навіть до жіночої сумки.

Пухову куртку можна носити на одяг: як будь-яку класичну куртку. А можна використовувати як додатковий шар утеплення – носити під пальто, тонку курточку і навіть під зимовий одяг. Завдяки своїй анатомічності пухова куртка легко поміститься майже під будь-який одяг та не буде псувати силует.

Сьогодні чимало брендів роблять пухові куртки на будь-який смак та гаманець. Найпростіша модель обійдеться близько 1500 гривень, а дорожчі та технологічніші варіанти коштують від 4 тисяч гривень і вище.

Пухова куртка

Вага: від 300 грамів.

від 300 грамів. Ціна: від 1500 гривень.

Рятувальна ковдра (термоковдра)



Рятувальна ковдра допоможе зігрітися / Фото Rozetka

Термоковдра – незамінна річ під час відпочинку на природі. Вона може врятувати від холоду і навіть від води.

Рятувальна ковдра – тонка плівка, що вкрита фольгою. Вона має розміри ковдри для однієї людини. Основною метою термоковдри є зупинити втрату тепла людським тілом.

Ця ковдра важить дуже мало і їй знайдеться місце в будь-якому рюкзаку чи сумочці. До того ж вона коштує мало.

Термоковдрою можна вкритися, якщо змокли під дощем або снігом, якщо температура різко впала і ваш одяг не зігріває вас. Навіть якщо ви промочили взуття – розріжте термоковдру та обмотайте ноги її шматками. Вам не буде холодно і ви зможете продовжити свій шлях.

Рятувальна ковдра – незамінна річ у будь-якому поході, мандрівці, прогулянці чи пікніку на природі. Лижникам та сноубордистам також радять завжди мати при собі термоковдру – вона допоможе зігрітися в екстремальній ситуації.

Термоковдра

Вага: від 60 грамів.

від 60 грамів. Ціна: від 60 гривень.

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Налобний ліхтарик



Налобний ліхтарик може знадобитися у будь-якій мандрівці / Фото Sport-marafon

Багатьом здається, що налобний ліхтарик потрібен тільки тим, хто ходить у походи з наметами. Однак переваги ліхтарика складно переоцінити.

Одного разу поклавши до рюкзака ліхтарик, ви вже не захочете із ним розлучатися.

Налобний ліхтарик може знадобитися під час будь-якої мандрівки: в будь-якому незнайомому місті ви можете потрапити на темну вулицю чи в неосвітлений підземний перехід. Телефон з ліхтариком завжди стане в пригоді: у вас можуть бути зайняті руки або ж ви просто не захочете діставати дорогий гаджет у незнайомому місці.

До того ж ліхтарик світить набагато потужніше за телефон й має сформований промінь світла.

Взимку рано темніє, тому ліхтарик стане корисною річчю в подорожі. Якщо вам потрібно відкрити двері орендованої квартири, подивитися на вуличну карту, роздивитися щось у темряві – налобний ліхтарик звільняє руки й робить подорож комфортною.

А якщо ви їдете на відпочинок у село, в гори, на природу з наметами – без ліхтарика не обійтися. Він зробить усі пересування ввечері безпечними та комфортними.

Налобний ліхтарик