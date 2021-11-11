Что взять в путешествие зимой: 3 неочевидные вещи, которые пригодятся каждому

Зимой погода может внезапно и резко меняться. Рассказываем, какие вещи могут понадобиться каждому путешественнику и в то же время не займут много места в рюкзаке или чемодане.

Опытные путешественники советуют всегда иметь с собой несколько предметов на случай резкого похолодания или наступления темноты. Даже если вы путешествуете по городам, и, кажется, вам не нужно дополнительное утепление, эти вещи защитят вас во время длительного пребывания на улице.

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Пуховая куртка



Пуховик пригодится всем путешественникам / Фото Sport-marafon

Пуховая куртка – непременный атрибут для каждого, кто путешествует в горы. Опытные туристы перенимают этот опыт и берут пуховые куртки повсюду: и на вечернюю прогулку по родному городу, и в трип по Европе, и на море.

Пуховая куртка – очень легкий и компактный вариант утеплиться.

Однако забудьте о привычных нам зимних пуховиках. Вам понадобится спортивная модель или модель для походов в горы, которая прилегает к телу, мало весит и легко складывается в мешочек или даже в собственный карман. Вы всегда можете бросить куртку в свой городской рюкзак и даже в женскую сумку.

Пуховую куртку можно носить на одежду: как любую классическую куртку. А можно использовать как дополнительный утеплительный слой – носить под пальто, тонкую курточку и даже под зимнюю одежду. Благодаря своей анатомичности пуховая куртка легко поместится почти под любую одежду и не портит силуэт.

Сегодня многие бренды делают пуховые куртки на любой вкус и кошелек. Простейшая модель обойдется около 1500 гривен, а более дорогие и более технологичные варианты стоят от 4 тысяч гривен и выше.

Пуховая куртка

Вес: от 300 граммов.

от 300 граммов. Цена: от 1500 гривен.

Спасательное одеяло (термоодеяло)



Спасательное одеяло поможет согреться / Фото Rozetka

Термоодеяло – незаменимая вещь во время отдыха на природе. Она может спасти от холода и даже влаги.

Спасательное одеяло – тонкая пленка, покрытая фольгой. Она имеет размеры одеяла для одного человека. Основной целью термоодеяла является остановить потерю тепла человеческим телом.

Это одеяло весит очень мало и ему найдется место в любом рюкзаке или сумочке. К тому же, оно стоит недорого.

Термоодеялом можно укрыться, если промокли под дождем или снегом, если температура резко упала и ваша одежда не согревает вас. Даже если вы промочили обувь – разрежьте термоодеяло и обмотайте ноги его кусками. Вам не будет холодно, и вы сможете продолжить свой путь.

Спасательное одеяло – незаменимая вещь в любом походе, путешествии, прогулке или пикнике на природе. Лыжникам и сноубордистам также советуют всегда иметь при себе термоодеяло – оно поможет согреться в экстремальной ситуации.

Термоодеяло

Вес: от 60 граммов.

от 60 граммов. Цена: от 60 гривен.

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Налобный фонарик



Налобный фонарик может пригодиться в любом путешествии / Фото Sport-marafon

Многим кажется, что налобный фонарик нужен только тем, кто ходит в походы с палатками. Однако преимущества фонарика сложно переоценить.

Однажды положив в рюкзак фонарик, вы уже не захотите с ним расставаться.

Налобный фонарик может пригодиться во время любого путешествия: в любом незнакомом городе вы можете попасть на темную улицу или в неосвещенный подземный переход. Телефон с фонариком всегда пригодится: у вас могут быть заняты руки или вы просто не захотите доставать дорогой гаджет в незнакомом месте.

К тому же фонарик светит гораздо мощнее телефона и имеет сформированный луч света.

Зимой рано темнеет, потому фонарик станет полезной вещью в путешествии. Если вам нужно открыть дверь съемной квартиры, посмотреть на уличную карту, рассмотреть что-то в темноте – налобный фонарик освобождает руки и делает путешествие комфортным.

А если вы едете на отдых в деревню, в горы, на природу с палатками – без фонарика не обойтись. Он сделает все передвижения по вечерам безопасными и комфортными.

Налобный фонарик