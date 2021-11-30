Що взяти на відпочинок до Туреччини: перелік речей, без яких не обійтися

Залежно від сезону, в Туреччині може бути прохолодна та волога, або ж суха й спекотна погода. Розповідаємо, без яких речей відпочинок буде неповноцінним, а що ліпше залишити вдома.

Перелік речей, необхідних для відпочинку у Туреччині, може варіюватися. Усе залежить від регіону, де ви відпочиватимете, сезону та запланованих видів активності.

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Чи потрібно брати теплий одяг

У багатьох українців Туреччина асоціюється із теплом, морем та пляжами. Однак ця країна відкрита і цікава мандрівникам протягом усього року.

В Туреччині є навіть гірськолижні курорти. А неймовірні міста, історичні пам'ятки та польоти на повітряних кулях у Каппадокії доступні й взимку.



Взимку в Туреччині може випасти сніг / Фото PlanetWare

З грудня і до початку квітня в країні може бути досить прохолодно. Тому обов'язково потрібно мати з собою куртки, шапки, рукавички та відповідне взуття.

Вдень погода може бути теплою та сонячною, однак ввечері вона зміниться на холодну й вітряну.

Яка погода на курортах

Температура повітря на курортах взимку становить близько 10 – 15 градусів тепла – бувають дні, коли можна ходити навіть в футболці. Але у зимовий сезон там можуть йти дощі, а повітря досить вологе.

Найкраща порада тим, хто їде до Туреччини взимку: беріть із собоюНижній шар – футболки, далі одягайте теплий светр або флісову кофту. Від холоду та дощу вбережуть пухова куртка і дощовик.

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Що одягнути у мечеть

В Туреччині є багато величних та вражаючих мечетей, які ви обов'язково захочете відвідувати. Про одяг для мечеті краще подбати заздалегідь.

І жінкам, і чоловікам потрібно мати одяг, що закриватиме плечі та ноги. Жінкам не обов'язково одягати спідницю, як це заведено у православних храмах. Це можуть бути й штани.



У мечеть потрібно йти в закритому одязі / Фото Best Wallpaper

Чоловікам також потрібно бути в штанах, що закриють ноги повністю. Жінкам також потрібно мати із собою хустину, яка покриє голову.

Якщо раптом ви не маєте відповідного одягу – його можна взяти в оренду біля входу до великих мечетей. Або придбати в магазинах неподалік. Однак краще подбати про необхідні аксесуари заздалегідь.

Чи можна брати бікіні

Щоб не залишати своє взуття біля входу в мечеть, візьміть із собою пластиковий пакет. Ви зможете покласти у нього свої черевики та не хвилюватися.

На багатьох турецьких курортах навіть взимку ви можете купатися у закритих басейнах. Також туристи часто відвідують традиційний хамам – отож без купальника не обійтися.

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Носити бікіні можна, але тільки біля басейну або на пляжі / Фото Unsplash

Чи може це бути досить відкритий купальник бікіні? Так, може. Однак ключове правило – носити такий купальник виключно біля басейну чи в хамамі (або на пляжі в літній сезон).

Виходити в місто і навіть прогулюватися територією готелю в такому одязі небажано. Також не варто купатися і засмагати топлес.