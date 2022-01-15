Що взяти з собою у подорож

Стюардеса на ім'я Мішель поділилася секретом, який не лише дозволяє їй економити в поїздках, а й береже її здоров'я. Він дуже простий – жінка завжди бере з собою невеличкий дорожній електрочайник. Цей прилад складається, тож не займає багато місця, але дає чимало користі.

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Це дозволяє їй не витрачати багато грошей на гарячі напої. Мішель купує чай та каву окремо і готує їх самостійно, що виходить значно дешевше. Крім того, наявність чайника дозволяє їй готувати й їжу, до прикладу вівсянку.

Складний чайник стане корисним у подорожі / Фото Amazon

Власний чайник дозволяє стюардесі не користуватися аналогічним приладом у готелі. Чайник є однією з найбрудніших речей у готельному номері. Через постійну вологу він є розплідником мікробів та бактерій, а крім того його ще й досить рідко миють. Ба більше, деякі мешканці готелів використовують чайники не за призначенням, до прикладу перуть у них одяг та білизну.

Саме тому досвічені мандрівники не рекомендують користуватися цим приладом у готелях. А дорожній чайник є чудовою альтернативою, використовуючи яку можна не турбуватися про своє здоров'я.

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