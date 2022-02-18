Щоб не переплатити: як в єгипетських аеропортах можуть наживатися на туристах

Щороку аеропорти в Єгипті приймають тисячі туристів, у тому числі й з України. Перебуваючи в терміналах аеропорту перед вильотом, не варто розслаблятися – адже деякі продавці хочуть нажитися на туристах, які залишають країну.

Деякі мандрівники нарікають, що ціни в єгипетських аеропортах зовсім не відповідають тому, що можна побачити в меню. Тому потрібно бути дуже уважними.

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Шалені ціни на воду

Туристи не можуть взяти воду з собою до зони очікування – адже рідини в пляшках великого об'єму не пропустять на особистому огляді. А обійтися без води складно – тому доводиться купувати її в аеропорту.

Продавці користуються цим і значно завищують вартість води. Невелика пляшка може обійтися у 135 – 190 гривень.



Воду в аеропорту продають за завищеною ціною / Фото Unsplash

Вам порахують товар дорожче, ніж вказано в меню

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Інколи трапляється такий спосіб обману. В меню або на ціннику ви бачите одну вартість. На касі вам рахують все по значно завищеній ціні.

Як потім пояснюють продавці, вони порахували не те, що в меню, а те, що в наявності – наприклад, інший сендвіч або більшу склянку кави.

Найкращий вихід – одразу готувати гроші без решти й ще раз перепитати продавця про суму замовлення ще до того, як товар пройде через касу.

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Суму на касі можуть перевести в долари

Зазвичай відбувається за довільним курсом, який звісно працює на користь продавця. У відповідь на зауваження вам можуть відповісти, що в аеропорту так заведено.