Забудовнику доведеться знести 185 вілл, чотиризірковий готель, поле для гольфу та причали для яхт. Окрім того, суд зобов'язав його відновити екосистему та природний ландшафт.

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Суди тривали 14 років

Верховний суд Іспанії виніс таке рішення після 14 років тяганини. Курортний комплекс, розташований на водосховищі Вальдеканьяс, має бути знищений через порушення законів про охорону природи.

Зараз курорт Marina Isla de Valdecañas займає острів площею 135 гектарів. На острові розташований чотиризірковий готель, поле для гольфу, тенісні корти, басейни й причали для яхт.



Курорт займає цілий острів / Фото booking.com

Там також побудували 185 вілл – а заплановано було ще більше. Комплекс мав складатися з 565 вілл. Курорт став дуже популярним серед знаменитостей та бізнесменів – адже розташований усього за 2 години їзди від Мадрида.

Втім, плани на будівництво скасовуються. Натомість комплекс потрібно повністю знести.

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Екоактивісти виступили на захист птахів

Водосховище, де побудований курорт – місце проживання великої кількості птахів: серед них беркут, білоголовий сип, стерв'ятник, могильник та сірий журавель. Територія Вальдеканьясу є заповідною зоною, що входить до європейської мережі Natura 2000.



Забудовнику доведеться відновити природний ландшафт / Фото booking.com

Перед початком будівництва його лобіювали політики автономної області Естремадура, запевняючи, що це привабить інвестиції. Забудовник планував почати на цій території будівництво ще одного проєкту під назвою Елізіум.

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Однак 2 місцеві екологічні організації почали судитися з місцевою владою та забудовником.

На жаль, в Іспанії є уявлення: якщо вже збудували, нехай стоїть, дарма що проєкт неправильний і незаконний,

– розповідає один з активістів.

Зрештою, суд прийняв рішення на користь екоактивістів. Відтак всі будівлі мусять знести та відновити природний ландшафт.

Цікаво. Вартість робіт зі знесення комплексу оцінюють у 145 мільйонів євро.