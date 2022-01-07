Скільки часу триває найдовший переліт у світі і як пасажири розважаються на борту

Існують перельоти, під час яких пасажири проводять у повітрі майже цілу добу. Дізнайтеся, за яким напрямом літають найвитриваліші мандрівники.

Найдовший політ у світі відбувається за рейсом Нью-Йорк – Сінгапур. Він триває майже 19 годин. Цей рейс виконують Singapore Airlines.

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Дізнайтеся деталі про найтриваліший політ:

Вперше політ відбувся 9 листопада 2020 року.

Відстань польоту складає 15 349 кілометрів.

Час польоту – 18 годин 50 хвилин

Літак – Airbus A350-900ULR.

Номер рейсу SQ23.

Під час польоту пасажири долають близько третини відстані екватора. Вартість квитка в один бік становить близько 650 доларів.



Маршрут найдовшого авіаперельоту в світі / Фото Samhui

Як розважатися на борту

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Під час такого тривалого перельоту можна занудьгувати. Однак пасажирам доступний широкий вибір фільмів та музики різними мовами.

Окрім того, на борту працює швидкісний Wi-Fi за додаткові кошти. Він доступний майже протягом усього польоту – окрім 2,5 годин, коли літак перебуває над північною частиною Тихого океану.

Зазвичай рейс вирушає з Нью-Йорка о 23 годині, щоб прибути в Сінгапур о 5 годині ранку післязавтра.

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