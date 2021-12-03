У Стамбулі в історичній будівлі синагоги відкриють бібліотеку

Реставраційні роботи в історичній будівлі стамбульської синагоги Esgher закінчуються. Після відкриття її перетворять на молодіжний центр району Бейоглу та національну бібліотеку.

Нове призначення синагоги

Синагога на березі Золотого Рогу майже готова до відкриття. Роботи усередині будівлі вже закінчили, проте над благоустроєм території досі працюють.

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За словами мера Бейоглу Хайдара Алі Йилдиза, історична будівля відчинить свої двері та стане центром дозвілля молоді вже найближчим часом.

Проєкт бібліотеки у синагозі / Візуалізація Dayli Sabah

Для відновлення будівлі місцева влада провела переговори з єврейською спільнотою та розробила проєкт з урахуванням їхніх поглядів та побажань. Синагогу відреставрували так, щоб зберегти її початковий вигляд.

Ми не хочемо загубити цю ідентичність. Скориставшись бібліотечним фондом, молоді люди дізнаються, що раніше тут була синагога,

– поділився мер Бейоглу.

Тривалий час ця будівля слугувала кальянною, хоч багато людей засуджували це. Тепер вони ще більше радіють відновленню синагоги, адже невдовзі містяни та туристи приходитимуть сюди з кращою метою – роздивитися історичну будівлю, завітати до бібліотеки та просто відпочити.

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