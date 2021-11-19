Султанська розкіш: чому туристам варто відвідати хамам в Туреччині

Хамам – традиційний вид турецький відпочинку та відновлення. Розповідаємо, у чому особливості хамаму, що потрібно для його відвідування та яка вартість хамаму в Туреччині.

Хоча хамам і вважають традиційним турецьким спа-комплексом, однак придумали його зовсім не в Туреччині. Своєю появою хамам завдячує римлянам та їх баням під назвою "терми".

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Що таке хамам

Хамам – турецька баня, що традиційно обігрівалася великим чаном із водою. Пар, що утворювався, передавався до приміщення бані крізь невеликі отвори у стінах.

Джерело: Хамам – турецька баня, що традиційно обігрівалася великим чаном із водою. Пар, що утворювався, передавався до приміщення бані крізь невеликі отвори у стінах.Джерело: Вікіпедія

Як влаштований хамам



Так виглядає хамам всередині / Фото Mandria

Сьогодні майже в кожному турецькому місті можна знайти хамам. Їх інтер'єри, як правило, розкішні та вишукані. Тут ви побачите мармур, позолоту, мозаїку, бронзові крани з водою та невеликі отвори у стелі – щоб до приміщення проникало денне світло.

Спершу в хамамі ви потрапляєте до роздягальні. Там ви змінюєте одяг на купальник. Також гості мусять брати із собою лляний рушник.

Далі ви потрапляєте безпосередньо в хамам. Це кімната або кілька приміщень, де панує напівтемрява та всюди – вологий пар. Вздовж стін розташовані мармурові сидіння та чаші з теплою водою, якою можна вмиватися.

В оригінальному турецькому хамамі ви маєте "розпаритися" протягом 20 – 40 хвилин, а далі перейти в сусіднє приміщення, де спеціальна людина влаштує вам процедури.

Спершу вам очистять шкіру грубою глиняною губкою, а потім нанесуть на тіло пишну мильну піну. Після цього на вас чекає масаж усього тіла та споліскування водою.

Ті ж, хто не хоче масаж та різні процедури, можуть просто насолоджуватися банею в загальній кімнаті.



У хамамі ви відпочинете та розслабитеся / Фото Pixabay

Якими бувають хамами

Згідно з давніми традиціями, чоловіки та жінки ходили у хамам окремо, з різних входів. Зараз існують різні види хамамів: і змішані, і традиційно жіночі та чоловічі.

Існують історичні хамами, побудовані ще у минулих століттях. Там можна відчути справжню атмосферу старовинної бані. Вартість таких хамамів зазвичай вища, ніж сучасних.

Скільки часу потрібно бути у хамамі

Тут краще не поспішати. На відвідування хамама найкраще виділити 1,5 – 2 години. За цей час ви встигнете розслабитися, позбутися втоми та відпочити. Наприкінці відвідування гостям радять випити чашку чаю з традиційними солодощами.

Окрім того, не забувайте, що хамам – насолода не тільки для тіла, а й для душі. Тут можна вести неспішні бесіди з друзями або іншими відвідувачами, думати про приємне, налаштовуватися на подальший відпочинок.

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Вартість хамаму в Туреччині

Традиційні хамами для місцевих мешканців Стамбулі коштують близько 6 – 7 доларів. Кожна процедура оплачується окремо та коштує від 2,5 долара.

Найвідоміший хамам у Стамбулі, Хюррем Султан, який султан Сулейман побудував для своєї дружини Роксолани, обійдеться близько 80 євро.



Хамам Хюррем Султан / Фото turk.expert

Відвідини історичного хамаму Сулеймане в серці Стамбула коштують 40 євро.

Туристичні хамами при готелях зазвичай пропонують гостям повний комплекс спа-процедур за ціну близько 70 доларів.

У туристичній Анталії хамам обійдеться 15 – 30 доларів людини.