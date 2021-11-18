У кожній країні є власні правила поведінки, що ґрунтуються на особливостях місцевої культурі та релігії. Туристам варто дізнатися про ці правила та дотримуватсия їх, щоб не образити місцевих мешканців, а також відпочивати безпечно та радісно.

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15 правил поведінки в Туреччині

Правила, що стосуються молитви та релігії

Не ходіть взутими у святих місцях. Там, де турки знімають взуття, туристи зобов'язані вчинити так само. Не стійте перед людиною, яка молиться. Не заступайте їй вид та не заважайте здійснювати молитву. Не роздивляйтеся людину під час молитви. Без крайньої потреби не звертайтеся до турецьких жінок на вулиці – вони можуть вважати це образою. Не проявляйте неповагу до звичаїв Рамадану. Це – священний місяць, коли мусульмани дотримуються суворого посту та жорстких самообмежень.



Поважайте звичаї країни, до якої потрапили / Фото Unsplash

Що таке Рамадан

Місяць обов'язкового посту в мусульман, що зобов'язує їх до жорстких обмежень. Рамадан триває 30 днів, а його дати визначає місячний календар. Рамадан є одним із 5 стовпів ісламу.

Правила, що стосуються етикету

Не залишайте їжу в тарілці. В турецькій культурі залишена їжа свідчить про те, що гостю не сподобалося. Тому намагайтеся брати таку кількість їжу, яку точно з'їсте. Не носіть відвертий одяг поза готелем. Турки та турчанки ходять у закритому одязі, тому туристам потрібно поважати місцеві звичаї. Не забувайте про столовий етикет. Не вживайте надто багато алкоголю. Не звертайте уваги на те, що люди курять під час обіду або вечері.



Намагайтеся з'їдати усю їжу, що потрапляє до вас на тарілку / Фото Unsplash

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Правила, що стосуються безпеки та місцевої культури