Сувора заборона: чому не можна залізати на піраміди в Єгипті
Джерело:GSMinfo
Виявляється, чимало туристів порушують закон та прагнуть залізти на піраміди. З них відкривається неймовірний краєвид, однак це небезпечно для життя.
Єгипетські закони забороняють підійматися на піраміди. За це сміливцям загрожує від місяця до 3 років в'язниці.
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Чому люди хочуть залізти на піраміди
В інтернеті є чимало відео, як певні особи підіймаються на верхівки величних пірамід. Вони роблять це для фото, а також, щоб помилуватися краєвидами пустелі та Каїра.
Деякі екстремали мріють піднятися на піраміди / Фото Unsplash
Піраміди ваблять тих, хто полюбляє екстрим. А дехто навіть залізає на верхівку пірамід з релігійних мотивів.
Відомий випадок, коли чоловік заліз на вершечок, щоб помолитися. Однак злізти назад вже не зміг – вапнякові камені обвалилися. Довелося знімати його вертольотом.
Зараз влада ставиться до тих, хто "підкорює" піраміди, досить суворо. Раніше екстремалам загрожувала депортація без права повернутися. А з 2020 року за спробу піднятися можна потрапити до в'язниці.
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Чому піраміди небезпечні
Підійматися на піраміди суворо заборонено / Фото Unsplash
- Найперше – це небезпечно. Час сильно знищив піраміди, крихкі вапнякові камені можуть руйнуватися під ногами.
- Люди нищать пам'ятки. Деякі туристи використовують спорядження, що руйнує піраміди. А дехто ще й намагається відколоти та забрати із собою шматочок пам'ятки.
- Вандали пишуть на пірамідах і навіть залишають сміття.