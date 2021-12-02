Майже на всіх пляжах Єгипту є таблички, що забороняють нічне купання. Усе тому, що в темний час доби активізуються морські мешканці.

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Туристам потрібно враховувати, що вони можуть отримати травму під час нічого купання. І тоді страхова компанія може відмовитися покривати витрати – адже ви порушили офіційну заборону купатися після заходу сонця.

Що загрожує туристам вночі

Морські їжаки

Вдень ці тварини зазвичай перебувають далеко від берега, а вночі їх прибиває хвилями. До того ж у темноті ви точно не розгледите морського їжака на дні – це підвищує ризик наступити на нього.

Від голок морського їжака не завжди рятує навіть спеціальне взуття.



Вночі легко наступити на морського їжака / Фото Unsplash

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Корали

Вночі коралів морському дні зовсім не видно. Об них можна зачепитися і впасти, пошкодити ногу або вдаритися.



За коралами краще спостерігати вдень / Фото Unsplash

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Морські хижаки

У водах Єгипту мешкає чимало хижих риб. Вдень вони сплять або тримаються якомога далі від берега – адже бояться великої кількості людей. А от вночі можуть виплисти на мілководдя.

Звісно, навряд чи риба нападе на вас цілеспрямовано. Однак вона може злякатися та оборонятися.



У Червоному морі водяться хижі риби / Фото Unsplash