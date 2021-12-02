Майже на всіх пляжах Єгипту є таблички, що забороняють нічне купання. Усе тому, що в темний час доби активізуються морські мешканці.
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Туристам потрібно враховувати, що вони можуть отримати травму під час нічого купання. І тоді страхова компанія може відмовитися покривати витрати – адже ви порушили офіційну заборону купатися після заходу сонця.
Що загрожує туристам вночі
Морські їжаки
Вдень ці тварини зазвичай перебувають далеко від берега, а вночі їх прибиває хвилями. До того ж у темноті ви точно не розгледите морського їжака на дні – це підвищує ризик наступити на нього.
Від голок морського їжака не завжди рятує навіть спеціальне взуття.
Вночі легко наступити на морського їжака / Фото Unsplash
Корали
Вночі коралів морському дні зовсім не видно. Об них можна зачепитися і впасти, пошкодити ногу або вдаритися.
За коралами краще спостерігати вдень / Фото Unsplash
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Морські хижаки
У водах Єгипту мешкає чимало хижих риб. Вдень вони сплять або тримаються якомога далі від берега – адже бояться великої кількості людей. А от вночі можуть виплисти на мілководдя.
Звісно, навряд чи риба нападе на вас цілеспрямовано. Однак вона може злякатися та оборонятися.
У Червоному морі водяться хижі риби / Фото Unsplash