Свято яскравих емоцій: як зустріти Новий рік 2022 у Стамбулі

Якщо мрієте зустріти Новий рік у колоритному місці та отримати безліч вражень – ласкаво просимо до Стамбулу. На новий рік туристам тут пропонують чимало чудових розваг й усе це – за досить демократичними цінами.

Новий рік на кораблику чи в розкішному ресторані, сімейне свято чи дискотека до ранку – в Стамбулі знайдуться варіанти відпочинку на будь-який смак. Розповідаємо про особливості погоди та ідеї святкування Нового року в цьому неймовірному місті.

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Погода у Стамбулі на новий рік

Хоча в Туреччині теж панує зима, погода тут значно тепліша, ніж в Україні. Вдень температура зазвичай становить 10 – 12 градусів вище нуля.

Коли світить сонце, стає набагато тепліше та комфортніше. Однак Стамбул у снігу – теж яскраве та незабутнє видовище.

Мерзнути під час святкувань вам не доведеться, адже в Туреччині ретельно дбають про гостей. Вам неодмінно видадуть теплі пледи, а на терасах з красивим видом на місто зазвичай стоять потужні обігрівачі.

Ідеї для святкування нового року



Святковий Стамбул / Фото Shutterstock

Існують традиційні способи зустрічі Нового року, які неодмінно запропонують кожному туристу.

Зустріти Новий рік на Галатському мосту. Це міст через бухту Золотий ріг, що з'єднує стару та нову частини міста. Тут ви зможете милуватися неймовірними феєрверками під час настання Нового року. А продовжити святкування можна в численних рибних ресторанчиках, розташованих на нижньому рівні моста.

Це міст через бухту Золотий ріг, що з'єднує стару та нову частини міста. Тут ви зможете милуватися неймовірними феєрверками під час настання Нового року. А продовжити святкування можна в численних рибних ресторанчиках, розташованих на нижньому рівні моста. Новий рік у районі Таксім. Таксім – серце міста, осередок нічного життя. Тут є безліч нічних клубів, дискотек, барів тощо. У новорічну ніч гостей розважатимуть яскраві шоу та вечірки. Молоді неодмінно сподобається ідея зустріти Новий рік у Таксімі.

Таксім – серце міста, осередок нічного життя. Тут є безліч нічних клубів, дискотек, барів тощо. У новорічну ніч гостей розважатимуть яскраві шоу та вечірки. Молоді неодмінно сподобається ідея зустріти Новий рік у Таксімі. Новий рік на кораблику. Популярна серед туристів розвага. Тут ви зможете насолоджуватися неймовірними краєвидами нічного міста, пливучи водами Босфору. Гостям пропонують шампанське та легкі закуски. Часто під час новорічного круїзу влаштовують шоу та запускають феєрверки.

Популярна серед туристів розвага. Тут ви зможете насолоджуватися неймовірними краєвидами нічного міста, пливучи водами Босфору. Гостям пропонують шампанське та легкі закуски. Часто під час новорічного круїзу влаштовують шоу та запускають феєрверки. Ресторан з панорамними вікнами. У Стамбулі є дуже багато ресторанів, що вразять гостей панорамою міста. Бронюйте столик із таким видом і ви точно запам'ятаєте цей Новий рік.

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Ціни на Новий рік у Стамбулі



Зимове місто / Фото Shutterstock

Стандартний двомісний номер у готелі на період свят коштуватиме від 200 до 400 доларів.

Святкова вечеря у ресторані обійдеться близько 75 – 100 доларів з особи. Зазвичай меню включає рибні та м'ясні страви, пиво, шампанське та місцеві напої. Деякі заклади дозволяють відвідувачам принести із собою алкоголь.

Святкування у нічних клубах обійдеться від 100 доларів за ніч. Фешенебельні заклади можуть обійтися і 600 – 700 доларів з людини.

Втім, в деяких клубах можна заплатити тільки за вхід: близько 30 – 50 доларів. За ці гроші ви побачите шоу, а за напої та їжу доведеться платити окремо.

Святкування Нового року на кораблику коштує від 150 доларів з особи.