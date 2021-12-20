Тропічний сад та ночівля на борту літака: найцікавіші готелі в аеропортах світу

Якщо ви думаєте, що готелі в аеропортах можуть запропонувати лише стандартні кімнати, аби відпочити в очікуванні свого рейсу, то це вже давно не так. У деяких аеропортах є пропозиції, які складуть гідну конкуренцію популярним готелям.

Вони можуть неабияк здивувати креативними номерами, незвичними краєвидами з вікон та цікавими додатковими послугами для мешканців. У таких готелях можна зупинятися не на одну ніч чи кілька годин, а й на всю відпустку – незабутні враження гарантовані.

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Crowne Plaza в аеропорту Чангі, Сінгапур

Готель Crowne Plaza, розташований у 3-му терміналі аеропорту Чангі у Сингапурі, називають міським курортом. Він здивує мандрівників тропічним садом, в якому квітнуть екзотичні орхідеї, та басейном на даху.

Басейн з тропічним садом на даху готелю Crowne Plaza / Фото з фейсбуку Crowne Plaza Changi Airport

Серед 563 різнокласових номерів готелю є й номер з терасою та приватним входом на дах з мальовничими атракціями. Окрім того, мешканці готелю можуть завітати у бар у стилі 1970-х років, цілодобовий ресторан, фітнес-центр та дзеркальний лабіринт.

Arlanda Jumbostay в аеропорту Арланда, Стокгольм

Готель Arlanda Jumbostay в аеропорту Арланда особливий тим, що побудований на базі літака Boeing 747. Він пропонує подорожувальникам 33 номери, де можна повною мірою поринути в атмосферу мандрів.

Готель на борту літака / Фото VW Pics

Гості можуть спати в кабіні нагорі та зберігати свої речі у переобладнаному підвісному контейнері. Також у готелі-літаку є загальні кімнати з 4 ліжками.

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Спальня у літаку для гостей готелю Arlanda Jumbostay / Фото VW Pics

У теплу пору року мандрівники можуть насолодитися напоями просто на крилах літака, спостерігаючи за тим як злітають та приземляються інші повітряні судна. Крім того, у готелі є кафе, де персонал у вінтажній формі бортпровідників подає каву, коктейлі та закуски.

Hilton Munich Airport в аеропорту Мюнхена

Готель Hilton в аеропорту Мюнхена дивує своїми розмірами / Фото Courtesy Hilton

Hilton у мюнхенському аеропорту може повністю зруйнувати стереотип про незручні та маленькі готелі при летовищах. Hilton розташований між першим та другим терміналами, і вражає своїми розмірами. Родзинкою готелю є величезний скляний атріум, засаджений 18-метровими пальмами.

Скляний атріум в готелі Hilton в мюнхенському аеропорту / Фото Courtesy Hilton

Готель пропонує не лише 551 номер для проживання, а й бар, вишуканий ресторан, СПА-салон, цілодобовий фітнес-центр та басейн. Непогано для аеропорту, чи не так?

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