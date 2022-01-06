Цікавить туристів: чому в єгипетських готелях працюють переважно чоловіки

Якщо ви бували в популярній курортній країні, то, мабуть, помітили, що весь персонал у магазинах, готелях, ресторанах – це переважно чоловіки. Жінок там зустріти досить складно.

Причиною цьому є закони шаріату. Ці суворі правила стверджують, що жінки повинні доглядати за домом та дітьми, а обов'язок заробляти гроші покладається на чоловіків.

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Що таке закони шаріату

Це релігійні приписи, що регулюють моральні цінності та совість мусульман. Ці правила регулюють фактично всі сфери життя. Закони шаріату не є справжніми законами, тому юридичного покарання за їх порушення не існує.

Джерело: Це релігійні приписи, що регулюють моральні цінності та совість мусульман. Ці правила регулюють фактично всі сфери життя. Закони шаріату не є справжніми законами, тому юридичного покарання за їх порушення не існує.Джерело: Вікіпедія

Жінкам не можна працювати на важкій роботі

Хоча реальні закони держави не забороняють жінкам працювати, історично склалося так, що цю роль беруть на себе переважно чоловіки. Суспільний устрій не надто вітає жінок на роботі – особливо у сфері обслуговування.



Роботу в готелях обирають переважно чоловіки / Фото Unsplash

Втім, жінок на роботі усе одно можна побачити – наприклад, в аеропорту, де вони працюють в службі безпеки й проводять огляди осіб жіночої статі.

Також чимало жінок обирають професії, що пов'язані з інтелектуальною працею: вони трудяться вчительками, інженерками, юристками, бухгалтерками тощо.

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Навіть якщо жінка хоче працювати, їй навряд чи дозволять обрати таку роботу:

у вечірній та нічний час,

на шкідливій та важкій роботі – саме тому тут майже немає жінок-посудомийок, покоївок, прибиральниць тощо.

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Втім, часи змінюються і погляди суспільства теж. Сьогодні жінки в Єгипті час від часу влаштовуються на роботу і в готелі. Країна зовсім небагата – тому ще одні робочі руки в родині можуть стати в пригоді.