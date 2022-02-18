Нещодавно Туреччина змінила бренд своєї країни. Відтепер назву країни потрібно писати й вимовляти як Türkiye – на противагу слову Turkey, яке використовували раніше.

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Відтепер потрібно вживати єдину назву

Відтепер відбудеться заміна назви "Turkey" на "Türkiye" в офіційних документах міжнародного зразка – зокрема, в паспортах та посвідченнях особи.



Нова назва краще відображає культуру країни / Фото Unsplash

Окрім того, раніше можна було зустріти чимало версій назви країни різними мовами: "Turkey", "Turkei", "Turquie" тощо. Інформаційна кампанія спрямована на те, щоб країну називали Türkiye, зокрема на сайтах компаній, у соціальних мережах, а також у хештегах.

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Say Türkiye – це другий етап інформаційної кампанії. Перший мав назву Hello Türkiye і був спрямований на те, щоб повідомити про зміну різних іншомовних варіантів написання назви країни. Hello Türkiye мав закликати до використання єдиного терміну "Türkiye".

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Назву країни змінили 4 грудня 2021 року

Раніше ми повідомляли, що слово Türkiye повніше передає культуру та цінності турецького народу.

Відтепер на турецьких товарах також писатимуть Made in Türkiye.

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