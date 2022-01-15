У Туреччині почали вакцинувати туристів від COVID-19: скільки це коштує
Джерело:OHSAD
Влада Туреччини дозволила медустановам вакцинувати від COVID-19 іноземних громадян усіма доступними у країні вакцинами. Ця процедура буде платною.
Як туристу вакцинуватися в Туреччині
Іноземців вже вакцинують у ліцензованих медустановах та центрах вакцинації у багатьох містах Туреччини, зокрема й Анкарі, Анталії та Стамбулі.
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Асортимент вакцин для туристів не відрізняється від того, що пропонують місцевим мешканцям. Вони зможуть обрати з препаратів Pfizer/BionTech і Sinovac. Вакцинуватися можна без попереднього запису. Для цього потрібно лише прийти до центру вакцинації з закордонним паспортом.
За процедуру доведеться заплатити – одна доза вакцини коштуватиме 400 турецьких лір (30 доларів або 816 гривень).Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.
Після отримання двох доз дані пацієнта вносять до системи eNabiz. Туреччина під'єднана до європейської системи ковід-сертифікатів, тобто турецький сертифікат вакцинації прирівнюється до виданого у ЄС.