Камери спостереження фіксують снігопади на найпопулярніших гірських курортах України. Якщо з нетерпінням чекаєте на початок гірськолижного сезону – то він вже близько.
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Буковель
У Буковелі є чимало веб-камер, що дозволяють спостерігати за різними зонами курорту. Температура повітря тут сьогодні складає 1 градус нижче нуля.
Сніг у Буковелі / Скриншот з веб-камери
Скриншот з веб-камери
Скриншот з веб-камери
Подивитися трансляцію снігопаду в Буковелі можна на фейсбуці.
Драгобрат
Курорт Драгобрат, що розташований на висоті 1400 метрів над рівнем моря, також замітає. Температура повітря тут сьогодні 2 градуси нижче нуля.
Снігопад на Драгобраті / Скриншот з веб-камери
Скриншот з веб-камери
Захар Беркут
В районі Славського також сніжить. Ось як виглядає курорт в районі підйомника Захар Беркут.
Сніг на Захарі Беркуті / Скриншот з веб-камери
Скриншот з веб-камери
Тростян
На вершині гори Тростян також досить засніжено.
Гора Тростян / Скриншот з веб-камери
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Пилипець
На курорті Пилипець, що розташований на висоті 750 метрів над рівнем моря, також сніжить. Температура тут становить близько 0 градусів.
Сніг на Пилипці / Скриншот з веб-камери
Скриншот з веб-камери
У кількох регіонах Україні випав перший сніг
- Сьогодні вперше за сезон засніжило Чернігівську, Сумську та Київську області.
- Поступово замітає і гори на Львівщині.