Усі готелі Шарм-ель-Шейха змусять стати екологічними: що це значить

Влада Єгипту зобов'язала всі туристичні заклади популярного місця для відпочинку отримати "зелені сертифікати". Ці документи мають засвідчити, що локація працює відповідно до екологічних вимог.

У Єгипті видали постанову, згідно з якою всі готельні та туристичні заклади курорту Шарм-ель-Шейх повинні отримати "зелений сертифікат". Цим міжнародним сертифікатом заклади мають підтвердити, що працюють з використанням екологічно чистих методів та відповідно до концепції сталого туризму.

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Що таке сталий туризм

Це концепція розвитку туризму, при якій дбають і про забезпечення усіх потреб туристів, і про збереження пам'яток та природи для наступних поколінь.

Джерело: Це концепція розвитку туризму, при якій дбають і про забезпечення усіх потреб туристів, і про збереження пам'яток та природи для наступних поколінь.Джерело: Вікіпедія

Готелям та іншим туристичним локаціям дають пів року для того, щоб привести свою роботу відповідно до вимог. Про це повідомив Міністр туризму та старовини Халед Ель-Анані.



Готелі Шарм-ель-Шейха змусять працювати відповідно до екологічних вимог / Фото Unsplash

Нові вимоги до закладів прийняли на 27-й Конференції сторін зі зміни клімату (COP 27). Відтепер Міністерство туризму та старожитностей дбатиме про те, щоб єгипетські туристичні локації працювали в екологічному руслі.

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Стратегію будуть реалізовувати до 2030 року. Країна буде намагатися перейти до "зеленої" економіки та реалізовувати екологічно чисті практики.

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