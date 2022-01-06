Важлива порада: чому на відпочинку в Єгипті краще ховати браслет з готелю

Саме браслет може стати причиною того, що вам доведеться купувати сувеніри за завищеною ціною. Розповідаємо, як це працює.

Кожному, хто оселяється в єгипетському готелі, видають яскравий браслет. Зазвичай там написана назва готелю.

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Навіщо браслети

Колір браслету означає ту категорію сервісу, яку ви обрали. Тобто браслети тих, хто відпочиває на "все включено" відрізняються кольором від "half board" (сніданки й вечері).

Браслети потрібно носити, не знімаючи – саме за ними вас будуть пропускати у потрібні зони: наприклад, бари чи ресторани.

Відповідно, туристи носять браслет цілодобово і з ним же вирушають на ринок та до сувенірних крамниць.



Коли йдете на базар, краще заховати браслет / Фото Unsplash

Перед тим, як назвати ціну, дивляться на браслет

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Місцеві мешканці зазвичай знають, який готель обирають бюджетні мандрівники, а який – ті, хто любить розкіш. До того ж колір категорії також може їм багато що сказати про туристів.

Досвідчені туристи розповідають, що деякі продавці дивляться на браслет перед тим, як назвати ціну. Тим, хто має браслет із дорогого готелю або категорії "ультра все включено", можуть назвати значно завищену вартість товару.

Щоб уникнути такої схеми шахрайства, краще ховати свій браслет під одягом, хустинкою або іншим, більшим браслетом.

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