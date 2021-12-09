Вбереже від неприємностей: важливий нюанс, який варто врахувати при покупці авіаквитків узимку

Прийшла зима, і все більше людей планують відпустку на цей сезон. Байдуже, вирушаєте ви на гірськолижний відпочинок чи втікаєте від морозів у теплі краї, вам допоможе корисний лайфхак для покупки авіаквитків для зимових подорожей.

За словами експертів, багато подорожувальників роблять одну й ту саму помилку при плануванні своєї поїздки. Вони не враховують того, що взимку погодні умови можуть бути доволі непередбачуваними. Тож є висока ймовірність того, що пасажири літаків матимуть справу з затримкою рейсів.

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Вилітайте раніше

Саме тому потрібно бути особливо обережними з часом вильоту літака. Мандрівникам радять бронювати якомога раніші рейси, аби ймовірність затриматися в аеропорту була нижчою.

Багато рейсів скасовують чи затримують в нічний час через погодні умови. Бронюючи ранкові рейси, ви даєте собі шанс дістатися злітної смуги до того, як вдарить сніг чи льодяний шторм,

– сказав засновник сервісу Next Vacay Навін Діттакаві.

Звісно, це не означає, що ранкові рейси ніколи не затримують. Досить часто за ніч на крилах літаків утворюються паморозь та лід, а це може привести до зниження та втрати підіймальної сили. Процес розморожування зазвичай займає 10 – 20 хвилин, і через це вильоти іноді ненадовго затримують.

Бронюйте квитки на ранні рейси / Фото Pexels

Навіть за таких умов ранні рейси дають своїм пасажирам переваги. "Чим пізніше буде ваш рейс, тим менша ймовірність вилетіти того самого дня. Це означає, що політ доведеться перенести на наступний день чи ще пізніше. Якщо у вас є квиток на ранок, але рейс скасують, існує більше шансів забронювати новий рейс на той же день", – розповів експерт з подорожей Фінн Кардіфф.

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Окрім того, громадський транспорт, готелі та хостели також рідко працюють цілодобово. Через затримку вечірнього рейсу на кілька годин, ви ризикуєте потрапити до країни призначення пізно вночі, що може завадити комфортно дістатися до тимчасового помешкання та поселитися.

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Обережно з пересадками

Не лише час вильоту є важливим під час планування зимової поїздки. Потрібно розуміти, що якщо ви летітимете з пересадками, ті ж погодні умови та затримки можуть завадити встигнути на наступний літак.

Звісно, ідеальний варіант – це прямий переліт. Але якщо організувати його неможливо, обирайте пропозицію з більшим часом очікування другого рейсу. Краще залишитися у місті надовше, переночувати та прогулятися, ніж опинитися там без жодного плану.

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