Вибір інстаграму: назвали найпопулярніші екологічні готелі світу
Джерело:TravelDailyNews
Нове дослідження на основі даних, зібраних в інстаграмі, повідомляє, які екологічні готелі світу можна вважати найпопулярнішими. Лідером серед них виявився мексиканський готель.
Компанія Good Trip Marketplace проаналізувала понад 400 тисяч фотографій в інстаграмі. Дослідники з'ясували, що готель Azulik в Мексиці став найпопулярнішим серед усіх – його відзначили на 45 тисячах фотографій.
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Які екоготелі стали найпопулярнішими
- Azulik, Тулум, Мексика (44 796 фото).
Фото готелю Azulik / Фото TravelDailyNews
- Aria, Лас-Вегас, США (38 993 фото).
- Soneva Fushi, Эйдхафуші, Мальдіви (35 420 фото).
Найпопулярнішим екоготелем на Мальдівах став Soneva Fushi / Фото TravelDailyNews
- Andaz Maui at Wailea, Гавайи, США (34 108 фото).
- Soneva Kiri, Ко Кут, Таїланд (26 267 фото).
- Bambu Indah, Балі, Індонезія (15 026 фото).
- 1 Hotel Brooklyn Bridge, Нью-Йорк, США (13 581 фото).
- The Brando, Французька Полінезія (11 666 фото).
- Vila Vita Parc, Поршеш, Португалія (11 232 фото).
- Fogo Island Inn, Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада (9747 фото).
Готель Fogo Island Inn виглядає дивовижно / Фото TravelDailyNews
Автори дослідження зазначили, що сподівалися надихнути мандрівників відпочивати у красивих готелях, які дбають про природу.
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