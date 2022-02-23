Вибір інстаграму: назвали найпопулярніші екологічні готелі світу

Нове дослідження на основі даних, зібраних в інстаграмі, повідомляє, які екологічні готелі світу можна вважати найпопулярнішими. Лідером серед них виявився мексиканський готель.

Компанія Good Trip Marketplace проаналізувала понад 400 тисяч фотографій в інстаграмі. Дослідники з'ясували, що готель Azulik в Мексиці став найпопулярнішим серед усіх – його відзначили на 45 тисячах фотографій.

Читайте також Преміальний відпочинок у Єгипті: чим вразить туристів новий готель Xanadu Makadi Bay

Які екоготелі стали найпопулярнішими

Azulik, Тулум, Мексика (44 796 фото).



Фото готелю Azulik / Фото TravelDailyNews

Aria, Лас-Вегас, США (38 993 фото).

Soneva Fushi, Эйдхафуші, Мальдіви (35 420 фото).



Найпопулярнішим екоготелем на Мальдівах став Soneva Fushi / Фото TravelDailyNews

Andaz Maui at Wailea, Гавайи, США (34 108 фото).

Soneva Kiri, Ко Кут, Таїланд (26 267 фото).

Bambu Indah, Балі, Індонезія (15 026 фото).

1 Hotel Brooklyn Bridge, Нью-Йорк, США (13 581 фото).

The Brando, Французька Полінезія (11 666 фото).

Vila Vita Parc, Поршеш, Португалія (11 232 фото).

Fogo Island Inn, Ньюфаундленд і Лабрадор, Канада (9747 фото).

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження.



Готель Fogo Island Inn виглядає дивовижно / Фото TravelDailyNews

Автори дослідження зазначили, що сподівалися надихнути мандрівників відпочивати у красивих готелях, які дбають про природу.

Цікаво Сафарі, ферми спецій та величезні черепахи: ідеї для сімейного відпочинку в Танзанії

У Києві відновили унікальний історичний маршрут: дивіться відео