Відпочивати з розумом: якої поведінки краще уникати в Іспанії, щоб не осоромитися

Іспанія – європейська країна, що приваблює все більше українських мандрівників. Дізнайтеся, якої поведінки краще уникати в Іспанії, щоб не потрапити в незручну ситуацію.

Культура та звичаї іспанців можуть сильно відрізнятися від українських. Саме тому ми завжди радимо дізнатися основні особливості країни перед тим, як їхати туди на відпочинок.

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Краще не їсти на ходу

Іспанці обожнюють довгі трапези, які перетворюють в особливий ритуал. Люди сидять за столом, спілкуються та п'ють вино.

Саме тому серед іспанців не заведено їсти на ходу. Звісно, вам ніхто не сваритиме та не зробить зауваження, однак, якщо хочете відчути атмосферу країни – їжте як іспанці.



Прийом їжі в Іспанії – це цілий ритуал / Фото Unsplash

Не обговорюйте роботу за столом

Таку поведінку вважають ознакою несмаку. Під час трапези заведено обговорювати будь-що, окрім важливих справ.

Не одягайтеся надто відверто

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Іспанці звикли до спекотної погоди та носять повсякденний одяг. Окрім того, легкий закритий одяг краще захищає від спеки, ніж короткий і надто відкритий.

Саме тому краще одягатися скромно, не шокуючи місцевих мешканців надто відвертими майками та шортами.

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Не чекайте, поки за вас заплатять

В Іспанії заведено ділити рахунок на двох, якщо ви обідаєте в кафе. Жінки також оплачують свою частину нарівні з чоловіками, навіть на побаченні.

Тому не потрібно намагатися поїсти чиїмось коштом чи навпаки, невпинно намагатися когось пригостити. Ймовірно, вас просто не зрозуміють.

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