Район Харран в провінції Шанлиурфа славиться своїми пам'ятками. Тут розташоване одне з найстаріших у світі людських поселень, що внесене до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Знайшли унікальну будівлю



Палац має вік близько 900 років / Фото Eşber Ayaydın / AA

Археологам вдалося знайти на території поселення палац. Будівля налічує 3 поверхи та збереглася ще з часів середньовіччя.

Вік знахідки вражає – палац був побудований приблизно 900 років тому. Вчені стверджують, що палац приховує чимало таємниць.

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Археологи розкопали залу 2 поверху / Фото Eşber Ayaydın / AA

Розкопки на цій території тривають вже 8 років. Археологи намагаються знайти стародавній храм, про який є згадки у документах.

Зараз розкопки проводяться у залі другого поверху Харранського палацу. Усередині зали було засипано землі приблизно на 7 метрів,

– розповів інформагентству Anadolu керівник розкопок професор університету Харрана Мехмет Онал.

Цього року археологи розчистили залу другого поверху.

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Археологи намагаються знайти старовинний храм / Фото Eşber Ayaydın / AA

Що відомо про Харранський палац