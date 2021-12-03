Вік понад 900 років і багато таємниць: як в Туреччині розкопують старовинний палац
Джерело:TRT Haber
Археологи відкопали унікальний палац в Туреччині. Пам'ятка розташована в одному з найстаріших поселень у світі.
Район Харран в провінції Шанлиурфа славиться своїми пам'ятками. Тут розташоване одне з найстаріших у світі людських поселень, що внесене до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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Знайшли унікальну будівлю
Палац має вік близько 900 років / Фото Eşber Ayaydın / AA
Археологам вдалося знайти на території поселення палац. Будівля налічує 3 поверхи та збереглася ще з часів середньовіччя.
Вік знахідки вражає – палац був побудований приблизно 900 років тому. Вчені стверджують, що палац приховує чимало таємниць.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Археологи розкопали залу 2 поверху / Фото Eşber Ayaydın / AA
Розкопки на цій території тривають вже 8 років. Археологи намагаються знайти стародавній храм, про який є згадки у документах.
Зараз розкопки проводяться у залі другого поверху Харранського палацу. Усередині зали було засипано землі приблизно на 7 метрів,
– розповів інформагентству Anadolu керівник розкопок професор університету Харрана Мехмет Онал.
Цього року археологи розчистили залу другого поверху.
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Археологи намагаються знайти старовинний храм / Фото Eşber Ayaydın / AA
Що відомо про Харранський палац
- Він розташований на території фортеці, яка є однією з найбільших споруд в Анатолії.
- Старовинне поселення в районі Харран занесене до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 2000-го року.
- Зала на другому поверсі, яку розкопали, веде до 4 великих кімнат. Коли археологи дістануться підлоги, почнуть розкопки в них.
- На місці розкопаного поверху хочуть зробити музей. Також в палаці планують знімати серіали та фільми.